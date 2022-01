Nadal llega con trofeo al Abierto Australiano

“Quiero dar las gracias a Melbourne, siempre me gusta jugar aquí y estoy muy ilusionada por un par de semanas increíbles más aquí”, dijo en referencia al Abierto de Australia.

Nadal no cedió sets en toda la semana: venció a Berankis por 6-2 y 7-5, avanzó de cuartos por WO de Griekspoor y en semifinales se impuso a Rusuuvuori por 6-4 y 7-5. Es el 89° título en su carrera.

Esta semana, Nadal (35 años) no competirá y afinará detalles para el Abierto de Australia, en lo que significará un regreso a disputar un Grand Slam tras sus ausencias en Wimbledon y el US Open. Nadal está igualado a Federer (no jugará el AO) y Djokovic (aún incierta su participación en Melbourne) en cantidad de Majors.