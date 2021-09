No le sorprende que a Brady le vaya bien con Tampa Bay

“Creo que ya hemos tenido todas las dinámicas al respecto. Hubo muchas cosas en eso”, señaló a WEEI. “Sopesó sus opciones y tomó su decisión. No fuimos tan buena opción como Tampa. Deben preguntarle sobre eso, pero no es cuestión de si lo queríamos, eso es seguro”.

FOXBOROUGH.- El éxito de Tom Brady con los Buccaneers de Tampa Bay al ganar el Super Bowl en su primera temporada pudo ser inesperado para algunos, pero no para su ex entrenador, el legendario Bill Belichick.

TOM RECONOCIÓ SENTIMIENTOS, PERO SALDRÁ A VENCER

TAMPA.- Brady reconoció que sentirá “diferentes emociones” cuando regrese al Gillette Stadium, en el jersey de los Bucs, por primera vez desde que dejó a los Patriots.

“Conozco ese vestidor, el vestidor local, conozco el túnel, sé de qué lado sopla el viento. Lo sé todo sobre ese lugar”, dijo Brady a Jim Gray en el podcast de ambos llamado “Let’s Go!” en SiriusXM. “Sé a qué huele, cómo es un juego de noche, cómo van a sonar los aficionados, así que, de alguna forma, eso será realmente único. Nunca he tenido esa experiencia. Será mi primera vez en la otra banca.

“No voy a necesariamente recordar. No es el momento para eso. Ya tendré oportunidad de recordar mi carrera. Ahora no me importa nada de eso, porque estoy inmerso en el momento. No voy a pensar en 20 años de historia. Estaré pensando en esa noche, un domingo en la noche luego de una derrota realmente dura”, agregó.

Los Buccaneers cayeron por 34-24 ante Los Angeles Rams, su primera derrota desde el 29 de noviembre de 2020 y con la que se rompió una racha de 10 victorias.

Mientras, los Patriots, detrás del novato Mac Jones, vienen de caer en casa por 28-13 ante los Saints.

Brady dijo que entiende si los aficionados que lo apoyaron por 20 años no lo harán este fin de semana y que no le molesta. Destacó que espera que ambos equipos “peleen hasta el límite por la victoria”.

“No esperaría eso, un regreso a casa. (La gente) va al estadio a apoyar a su equipo y su equipo son los Patriots. Van a apoyar a su equipo y eso es lo que espero y si me conocen, saben que intentaré ganar un juego y respetarán eso de mí”, dijo Brady, quien agregó que tendrá a varios familiares y amigos en las gradas y quienes le han pedido boletos para este duelo desde hace meses.

“Algo que aprendí de los Patriots es que Belichick diría, ‘Miren, si les encanta el futbol americano, entonces, el domingo por la noche en el Gillette Stadium es el lugar en el que hay que estar’”, destacó Brady.