No pone en duda “honorabilidad” del arbitraje en la Gran Final: Mikel Arriola

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, aseguró que no duda de la “integridad” del arbitraje, a pesar de la polémica que han generado algunas decisiones que incidieron en los marcadores de los partidos del Atlas, actual campeón del Apertura 2021.

“No me queda duda de la integridad de nuestras y nuestros árbitros, nuestros equipos arbitrales no es excepción que vayan mujeres. Las actuaciones de la liguilla me parecieron buenas, fue un compromiso en el que el árbitro tenía estadio lleno, generó una actuación consistente, en donde pudo con el partido. No me metería como presidente de la Liga MX en controversias basadas sin evidencia”, comentó Mikel Arriola, durante la presentación del balón para el torneo Clausura 2022.