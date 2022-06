‘No vengo a turistear a Juárez’, asegura Cristante; se pone ‘bravo’

Hernán Cristante, entrenador de los Bravos de Juárez, señaló en entrevista que no llegó a este equipo a “turistear”, sino a trabajar en lo que considera, es “una bendición” para él.

“No vengo a turistear, vengo a trabajar; si empiezo a buscar mi comodidad en la ciudad, empiezo a tener excusas”, aseguró.

“Yo tengo que ser el primer ‘bravo’ del grupo, sí, porque si no, no nos vamos a convertir en ese equipo. Hoy para mí es la mejor ciudad, vengo a trabajar acá, y eso es una bendición y tengo que atenderlo como tal”, dijo el argentino.

Cristante tiene su propia percepción de lo que ha pasado últimamente en FC Juárez y del porqué la falta de resultados.

“Me parece que Bravos, de lo que ha adolecido, de lo que uno estudia, ve; trata de hacer un análisis no de este último torneo, sino de los últimos 2 años, es que me parece que los jugadores no han hecho ‘click’ con la identidad del club”.

“Creo que la identidad va de la mano del orden, de la disciplina, del compromiso, y eso permea de arriba hacia abajo”.

Sobre el estilo futbolístico que podría tener Bravos bajo su mando, fue enfático: “Me parece que a veces nos equivocamos pensando que los técnicos le dan un estilo. Hay técnicos que pueden continuar con un estilo, porque pueden manejar ciertas situaciones.

“Hay algo que me queda muy claro, a la gente de Juárez le dicen Bravos. No es al equipo, y lo he entendido así y lo he interpretado. Nosotros tenemos que trasladar eso a la cancha, más allá de cómo pueda jugar, el equipo”.