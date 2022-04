Novak Djokovic, en pleno ascenso

BELGRADO.- Novak Djokovic se recuperó de un primer set perdido para vencer a su compatriota Laslo Djere 2-6, 7-6 (6), 7-6 (4) en la segunda ronda del Abierto de Serbia, en un match que duró casi tres horas y media.

El serbio tuvo problemas para encontrar su ritmo en el que fue apenas su quinto match del año, y Djere creó oportunidades de break-point en los cuatro games de saque de Djokovic en el primer set.

Djokovic mejoró en el segundo y se recuperó de perder tres set points en el game 12 para ganar el tiebreak. Djokovic quebró el saque de Djere para ponerse 4-4 y el poseedor de 20 títulos de Grand Slam ganó los últimos cuatro puntos del tiebreak decisivo.

El próximo rival de Djpokovic será Miomir Kecmanovic, quien derrotó a John Millman 6-4, 7-6 (5) para llegar a cuartos de final por segundo año consecutivo.

Ayer también informó el presidente de la Federación Italiana de Tenis que Djokovic podrá jugar el Abierto de Italia el mes próximo, aunque no esté vacunado contra el coronavirus.

“Las reglas para la participación de los jugadores las establecen el gobierno y la ATP, dijo el presidente de la federación, Angelo Binaghi, en la presentación del torneo que se jugará del 8 al 15 de mayo.

Binaghi dijo que había discutido el asunto con la subsecretaria del gabinete encargada de los deportes, Valentina Vezzali, que estaba sentada a su lado.

Para ingresar a Italia se requiere un certificado de vacunación contra el COVID-19 o de haberse recuperado de la enfermedad o bien una prueba negativa. Djokovic dice que ha dado positivo en al menos dos pruebas, la última de ellas en diciembre.

El serbio no pudo defender su título del Abierto de Australia en enero, ya que lo deportaron del país por no estar vacunado. Por la misma razón, no pudo viajar a Estados Unidos para jugar en los torneos de Indian Wells, California, y Miami.

Djokovic regresó al juego en el Masters de Montecarlo, donde perdió en la primera ronda con el español Alejandro Davidovich Fokina. El ganador de 20 Grand Slam está disputando el Abierto de Serbia.