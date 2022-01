Phoenix queman a los Pistones en Detroit

DETROIT.- Devin Booker anotó 30 puntos y JaVale McGee agregó 20 para que los Suns de Phoenix superaran por 135-108 a los Pistons de Detroit.

Cameron Payne agregó 19 unidades para Phoenix, que ha ganado seis de siete encuentros. Los Suns contaron con seis jugadores en dobles dígitos.

El novato de los Pistons, Cade Cunningham terminó con 21 tantos antes de salir expulsado en el tercer periodo.

Cory Joseph también tuvo 21 con Detroit, que tiene marca de 5-4 en 2022 tras terminar 2021 con 18 derrotas en 19 partidos.

Phoenix llegó a tener ventaja de 64-54 al medio tiempo gracias a los 21 puntos de Booker. McGee anotó ocho puntos en los primeros tres minutos tras el descanso para ampliar la diferencia a 15 unidades.

Con este resultado se reafirma la superioridad del equipo de Phoenix, que se mantienen como el mejor equipo de la temporada.

Los Suns tienen dos victorias más que los Warriors de Golden State, mucho gracias a su estelar jugador Devin Booker, quien la afición ya lo compara con el difunto Kobe Bryant.

“Realmente disfruto esto y siempre he disfrutado las redes sociales”, dijo Booker a esa comparativa en redes sociales. “Lo reviso todos los días y cuando dicen cosas buenas al respecto, no me emociono demasiado, no me bajo demasiado. El único problema que tengo es que la gente todavía me compara con Kobe Bryant cuando le dije ellos en los playoffs dejan de mencionar la mentalidad de Mamba. Estoy inspirado por Kobe Bryant y la mentalidad de Mamba, pero no soy Kobe Bryant”.