Por primera vez, Gerardo Martino está en riesgo

Mensaje contundente de Yon de Luisa a Gerardo Martino y el numeroso cuerpo técnico que le acompaña en la Selección Nacional. El presidente de la Federación Mexicana de Futbol no da por perdido el proceso del Tata, con todo y las complicaciones en la eliminatoria y el mal 2021, pero —en el papel de quien debe entregar resultados y tomar decisiones difíciles— recordó: “En la vida no hay garantías”.

Lo anterior es la respuesta al cuestionamiento de si podía garantizar que Martino estará dirigiendo a México en la Copa del Mundo. Y tiene razón De Luisa, porque así como no se puede asegurar que el Tata esté en el banquillo de la Selección, en estos momentos el propio Martino no puede garantizar la clasificación a Qatar 2022. De ahí, la reacción y la respuesta.

Porque, además, De Luisa fue muy claro al poner el número de puntos que debe ganar el equipo mexicano en esta fecha triple, primero en la visita a Jamaica y después con los dos partidos que tendrá en el Estadio Azteca, contra Costa Rica y Panamá.

“Me encantarían tres victorias, pero la realidad es que en una ventana triple... Si podemos conseguir siete o más [puntos], estaríamos contentos y enfilados a la clasificación”. Es decir, México tiene prohibido perder en esta jornada del Octagonal de la Concacaf rumbo a Qatar 2022. Por primera vez en todo el proceso, Gerardo Martino ha sido condicionado a la suma de una cantidad de unidades, algo que parecía no se iba a dar con el argentino. Por primera vez, la continuidad de Gerardo Martino estaría en riesgo, si es que no cumple con el requisito que hizo públicamente su jefe, el presidente de la Femexfut.

Por eso es que esa respuesta de De Luisa, en la que asegura que nada se puede garantizar en la vida, es tan contundente.

Pero la presión fuera de la cancha no es el único problema que enfrenta Martino, al menos en este primer partido en Jamaica. México no contaría con Raúl Jiménez (por una lesión en la pantorrilla), ni Hirving Lozano (por suspensión), por lo que la de por sí pobre producción a la ofensiva podría volver a presentarse al tener que utilizar a un tridente relativamente nuevo.

Ojalá y esto no sea otra justificación para Martino y la incapacidad que ha mostrado para recuperar a este equipo. Ojalá que el entrenador de la Selección Nacional entienda que no le queda mucho tiempo para hacer que este equipo recupere la memoria futbolística y mejore en su nivel de juego, lo que le debe llevar a conseguir los triunfos y puntos que le han requerido. El Tata se ha casado con muchos jugadores que, en otros momentos, con otros entrenadores, quizá no hubieran regresado a una convocatoria, y ahora tendrán todos que volver a conectar para no poner en riesgo el Mundial para México, como ahora —por primera vez— está en riesgo Martino en el banquillo de la Selección.