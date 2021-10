¿Por qué no triunfó Ambriz en España?

No hay mayor ignorancia que generalizar, y en el futbol es muy común encontrar generalidades, esas que confunden a los aficionados e incluso a especialistas. Quien generaliza absuelve, es una de las grandes frases en el Manual de Periodismo de Carlos Marín y Vicente Leñero; algunos, no le han entendido aún.

Por eso cuando despidieron a Ignacio Ambriz del Huesca es inentendible que se generalice afirmando que el entrenador mexicano no está preparado para dirigir en Europa.

¿Qué? ¿De verdad habrá que meter a todos los directores técnicos en la misma canasta? Solo ignorancia, eso es.

Eduardo Hernández, promotor tapatío que ha forjado una muy buena relación con clubes europeos, fue quien logró que el exentrenador del León fuera a España, y claro, se debe a que muchos ya confían en él, porque ha hecho lo que no ha podido hacer el futbol mexicano, posicionarse en Europa, entonces sus representados pueden ser colocados.

Así lo hizo con Carlos Vela, Javier Hernández, Edson Álvarez, Héctor Moreno y estará intentándolo con Sebastián Córdova en los próximos meses. También hay que recordar que era socio de Enrique Nieto, quien llevó a Rafa Márquez al Mónaco, y esa relación también le benefició. Es decir, no es un improvisado, es su red de contactos la que le da chance a mexicanos de ir a Europa, insisto, no el futbol mexicano.

En Europa, específicamente en España nadie ve el futbol mexicano. Les importa dos kilos de pepinos lo que sucede con América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, y si algunos blogueros se han interesado en redes en darle cierto espacio, es solamente para captar en sus redes al público mexicano, tan consumidor de programas online como los de Ibai Llanos, una “figura” creada por Gerard Piqué gracias a la gran inversión económica que tiene en el proyecto, o el Chiringuito, uno de los programas más mentirosos y de debate planificado más posicionando en plataformas digitales.

Es decir, México interesa, pero no su futbol, sí el consumidor final. Ignacio Ambriz llegó a un equipo de Segunda División, el Huesca que tiene el quinto mejor presupuesto de la Liga, solo por detrás de Almería, Valladolid, Leganés y Girona, pero la gran diferencia recae en que entre el primero y segundo lugar de presupuesto contra el Huesca la diferencia es de más del 50 por ciento, 25 millones de euros entre ellos. El llegar al equipo altoaragonés fue un error, Ambriz es mucho mejor entrenador que todo lo que representa ese equipo, pero repito, el no tener el posicionamiento que tienen Argentina, mande a quien mande, Chile, Uruguay, etc. tuvo que buscar por la vía del Huesca.

Ambriz tuvo una ruta de madurez evidente en la Liga MX: Puebla, San Luis, el gran fracaso con Chivas, sus formas en América, más de 100 partidos dirigidos en Querétaro y el colofón, León, al que hizo jugar estupendamente, equipo que después de Gustavo Matosoas nunca encontró soluciones hasta que llegó Ambriz, y dicho con todas sus letras, no hay comparación entre el León y el Huesca.

La Liga MX está olvidada en Europa, un mexicano es complicado que llegue a menos que tenga, como Ambriz, un buen representante. Nada que ver con mucho vende humo que contratan de Sudamérica; vaya, hasta en México sucede lo mismo.