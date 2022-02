Puig alista su regreso al Tenis; podría ser en el WTA 1000 de Madrid

La campeona de los Juegos Olímpicos de Río 2016, Mónica Puig, que actualmente se encuentra alejada de las pistas debido a sus recurrentes lesiones, brindó una nota a la WTA en la que esperanzó a más de un seguidor.

Sin disputar encuentros profesionales desde 2020 y con algunas intervenciones quirúrgicas de por medio, la puertorriqueña ilusionó a sus seguidores al comentar que tiene en mente regresar a las canchas en los próximos meses, con mayor exactitud, para el WTA 1000 de Madrid. “Recientemente me he mudado a Arizona para continuar con la rehabilitación y volver al circuito lo antes que pueda”, comentó con entusiasmo.

Su última aparición junto a una raqueta se dio en septiembre de 2020, luego de casi un año y medio sin rodaje. “Es demasiado tiempo parada, es normal aburrirse. El tenis era lo más frecuente en mi día a día, en mi vida entera, siempre lo será. Mi sueño desde niña era hacer algo en el mundo del deporte, lo hermoso del tenis es que te abre muchas puertas. Muchas veces las oportunidades se presentan en determinados momentos, en el lugar adecuado” aseguró.

En cuanto a su regreso en concreto, se sinceró: “En su momento no era capaz de entender por qué me estaba pasando todo esto con las lesiones. Al final, creo que todo esto me ha dado una nueva motivación para regresar al deporte. Hoy aprecio mis victorias del pasado mucho más, me hacen reunir la perseverancia y la persistencia para no rendirme nunca”.