Puntería celestial del saltillense Ángel Crespo

Para muchos el futbol ha sido un deporte que se ha negado a dar frutos en la capital coahuilense, pero no lo es así para Ángel Crespo, quien es el actual delantero de los Coyotes del Saltillo Soccer y Campeón de Goleo Individual de la Liga TDP, siendo una distintiva histórica para la ciudad del sarape.

Miles de niños sueñan con llegar a pisar una cancha de futbol profesional, con anotar un gol y aparecer en las portadas de los medios de comunicación. Los mejores talentos se forjan entre sueños, el concreto de la calle que simula ser una cancha, la tierra del llano y un balón desgajado. Ángel ha conseguido uno de sus principales objetivos, un logro anhelado por una gran cantidad de mexicanos.

“Empecé desde los 6 años a jugar en unas canchitas que estaban por mi casa, tuve la fortuna de encontrarme con el profe “Paco” Flores, él encontró mi mayor potencial en cuanto a habilidades y fue estoy muy agradecido con él, también profes como Diego Padilla y algunos profesores que tuve en Santos y Necaxa han puesto su granito de arena para llegar a ser quien soy”.

Luego de una temporada agridulce en el periodo pasado, el killer hogareño tuvo que duplicar esfuerzos y aumentar el nivel de confianza en sí mismo, sería Julio García (ex director técnico del Saltillo Soccer) quien le brindaría una gran dosis de apoyo y sacaría su mejor versión frente a los arcos rivales.

“Al profe Julio le agradezco mucho, porque cuando llegó me dio la confianza y me dijo que iba a ser su delantero, creo que eso fue una pizca para sobresalir y dar mi todo, sin él creo que no estaría en donde estoy. Todo el año estuvo ahí, partido tras partido y día tras día alentándome”, relató el delantero.

Los números del artillero sarapero fueron una completa locura en la temporada regular del presente certamen liguero, anotó 32 dianas en 28 partidos, promediando más de una anotación por cotejo y según las estadísticas anota cada 72 minutos. Gran parte de la campaña estuvo por debajo de Andhony Salinas (Irritilas), pero un buen cierre lo llevó al cetro del mejor rompe redes.

“A mitad de torneo tuve un bachecito, tenía oportunidades, pero no la terminaba por concretar, lo tomé como motivación y cuando llegué de la Copa del Sol empecé a anotar de a tres goles por partido, espero que siga así en la liguilla. Lo trabajé todo el año, estuve tratando de anotar partido tras partido, pero muchos dicen que es un logro individual, que solo es de Ángel Crespo, pero es de todo el grupo, sin mis compañeros no podría anotar, ellos se cansan de ponerme pases para llegar a rematar, todo es en base al equipo”.

Sencillo, carismático y amable, esa es la personalidad de Crespo fuera del terreno de juego. Una vez dentro de la cancha, hay un líder nato, siempre férreo, centrado y con voz de autoridad ante el grupo, buscando ayudar al compañero que tiene al lado y aportando en cada aspecto colectivo.

“Es una responsabilidad muy grande que tenemos los mayores (del equipo), se siente bonito que los menores se cobijen en ti y los puedas arropar. No me gusta ser fácil con los jugadores, me gusta ser alguien fuerte, alguien que impone, eso siempre hace falta en un equipo. Nos sabemos regañar en momentos que son importantes, tengo la dicha de ser de los mayores y tener la gran responsabilidad de que los compañeros se apoyen en mi”, declaró quien ha portado la capitanía de Coyotes y de la Selección Grupal.

Pese a ser el mejor goleador del circuito, seleccionado de grupo y campeón de grupo, zona y líder nacional con la Doble S, para el ariete coahuilense aún no se logra nada en la campaña y declaró que el grupo luchará por llevar a la institución al ascenso de Liga Premier MX.

La ciudad ha presenciado una campaña verdaderamente histórica, una de las mejores del balompié sarapero. Los estigmas del balón saltillense comienzan a quedar atrás, porque Saltillo tiene mucho Ángel... Uno que porta con mucho orgullo la camiseta de casa y que trajo el primer campeonato de goleo al desierto coahuilense.