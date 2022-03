Rayados y América, a escena sotaneros millonarios

MONTERREY.- Señalados como candidatos al título del torneo Clausura 2022, América y Monterrey se citan el fin de semana buscando salir de los últimos lugares con nuevos entrenadores.

Los clubes que a finales de octubre se enfrentaron por el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF han decepcionado.

Las Águilas cesaron al argentino Santiago Solari tras un empate ante Querétaro que los tiene en el fondo de la tabla. El también Fernando Ortiz, entrenador del equipo Sub-20, se encargará de dirigirles como interino mientras se designa al estratega definitivo.

“Me toma en una situación difícil. Creo que siendo técnico de cualquier institución, a nadie le gusta llegar así. Es un interinato que lo tomo con la responsabilidad que se merece por la grandeza del equipo. Estoy tranquilo de mi capacidad, no es el momento adecuado, pero estoy feliz en lo individual y preocupado por salir adelante”, declaró el “Tano”.

El ex jugador del América (2008) reconoció que encontró a un equipo dolido con ganas de revertir el momento que viven en el actual Clausura 2022.

“Los resultados no son el reflejo de lo que se quiere ver. En la primera charla les dije que no hay que volver atrás, hay que ver el partido siguiente. Hay situaciones que los jugadores entienden y saben la realidad. El mensaje fue siempre sincero y claro, para revertir la situación debemos entrenar y dar todo. Todos nos quieren ganar porque es el club más grande y siempre quieren ser noticia al día posterior. Encontré un vestuario dolido, no por la situación, sino por querer salir adelante”.

América apenas suma seis puntos, una pobre cosecha para uno de los equipos que más invirtió en fichajes en el receso invernal.

Monterrey, equipo con la nómina más cara del futbol mexicano, vive un escenario parecido. Se encuentran en la penúltima plaza con los mismos seis puntos, aunque con mejor diferencia de goles. También se fueron con más pena que gloria el mes pasado en el Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos.

Ese mal inicio le costó el puesto a Javier Aguirre, quien fue reemplazado por Víctor Manuel Vucetich. El “Rey Midas” inició su segunda etapa con los Rayados, donde logró dos títulos de liga y tres más de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

“Llego en el mejor momento de mi vida, a donde deseaba volver, lo más cercano a mis seres queridos. Muy tranquilo y con un compromiso que debo asumir como si fuera la primera ocasión; llego en una circunstancia diferente, pero similar. Buscaré con esa humildad volver a retomar ese prestigio que tiene el equipo”, añadió.

‘Vuce’ expresó su felicidad de regresar a Rayados.

“Llego sumamente contento porque he considerado que el Monterrey es el máximo referente de mi carrera deportiva, he tenido un entendimiento con su gente y me llena de orgullo”, apuntó.