Roger Goodell, comisionado de la NFL, se embolsó 128 millones de dólares

El comisionado lo ganó en 2 años en concepto de salario, bonificaciones y otros beneficios según The New York Times

NUEVA YORK.- El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ganó una cifra total cercana a los 128 millones de dólares a través de una combinación de salario, bonificaciones y otros beneficios durante los últimos dos años fiscales, reportó The New York Times.

De acuerdo al diario, el total fue divulgado en las reuniones de propietarios recién concluidas esta semana en New York.

Citando cuatro fuentes anónimas que asistieron a las reuniones, el Times reportó que el pago de Goodell durante los años fiscales 2019-20 y 2020-21 estuvo basado aproximadamente en un 90 por ciento en bonificaciones y debido al trabajo que realizó para ayudar a concretar un nuevo acuerdo laboral y un paquete masivo de derechos de transmisión con los medios de comunicación.

En marzo del 2020, por una votación estrecha de 1019-959, los jugadores de la NFL aprobaron un nuevo contrato colectivo de trabajo con los propietarios de la liga que garantiza paz laboral hasta al menos el 2030 y también allanó el camino para un calendario de 17 partidos, que entró en vigor esta temporada.

En marzo de este año, la liga anunció un nuevo conjunto de acuerdos de televisión nacional, manteniendo partidos en ESPN/ABC, Fox, CBS, NBC, Amazon y NFL Network hasta la campaña del 2033 por más de 100 mil millones de dólares.

Goodell fue elegido comisionado de la NFL en el 2006 como reemplazo de Paul Tagliabue. Firmó una extensión por cinco años en el 2017.

El año pasado, solicitó voluntariamente al comité de compensación de la liga que su salario se redujera a 0 debido a la pandemia del coronavirus, de acuerdo a un correo electrónico obtenido por ESPN en ese momento. Esa solicitud fue aceptada.

Goodell se reunió con los medios el martes en New York, donde sostuvo la decisión de la liga de no hacer públicos los resultados de su investigación sobre la cultura laboral en el Washington Football Team, diciendo que el anonimato de las personas que cooperaron con la investigación era una prioridad demasiado alta para permitir que lo haga la NFL. Un día después, los abogados de algunos ex empleados del WFT rechazaron su razonamiento por no hacer pública la investigación sobre la organización, diciendo en una carta que sus clientes querían anonimato, pero también un informe escrito.

La NFL le pagó a Goodell cerca de 32 millones en el año fiscal del 2015, último año del que existen registros públicos.

La liga declinó realizar comentarios al Times sobre el reporte de sus últimos pagos.