Saltillo FC salen buscando sumar puntos

El Saltillo FC visitará a los Tritones de Vallarta el día de hoy en punto de las 15:30 horas, el compromiso correspondiente a la jornada cinco del Clausura 2022 tendrá como sede la cancha de la Unidad Deportiva San José del Valle. La causa norteña tratará recomponer un inicio de torneo titubeante.

Los de la capital coahuilense se ubican en el noveno lugar del Grupo 1 de la Serie A con cuatro puntos , han disputado tres juegos: una victoria (2-1 vs Cimarrones), un empate (1-1 vs Correcaminos) y una derrota (0-1 vs Alacranes) y tienen un encuentro pendiente.

En la más reciente jornada, empataron a uno con Correcaminos, duelo donde los tamaulipecos tuvieron dos hombres menos en la cancha y le sacaron el empate de último minuto al club sarapero.

Por el contrario, para los Tritones todo ha sido miel sobre hojuelas en el terreno de juego, se posicionan en el quinto lugar del Grupo 1 con siete unidades. Solo han disputado dos encuentros: derrotaron a los campeones Alacranes (1-0) y a Cimarrones (3-1).

El antecedente más reciente fue en el Apertura 2021, cuando Saltillo FC venció por 2-0 a los Tritones en el Estadio Olímpico de Saltillo.

Ambas escuadras saldrán con todo por los tres puntos, para Tritones es mantener el buen paso y confirmar que los triunfos no han sido casualidad, mientras que los de la tierra del sarape quieren recuperar terreno y posicionarse como un equipo a vencer dentro de la Liga Premier MX.