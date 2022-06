Saraperos tuvo una visita muy endiablada

Una tarde más de beisbol en la capital coahuilense, si, también una serie más en el famoso Francisco I. Madero, pero de ninguna forma es una serie común. Saraperos y Diablos chocaron en el eterno pique entre la región norte y la región sur/centro del país, una de las series más coloridas del circuito mexicano. Y es que no importa que Saraperos sea el sotanero de la Zona Norte, las casacas se venden como pan caliente y desde niños hasta ancianos quieren entrar al recinto donde juega su novena, pero no basta con ingresar, los colores se sienten y se llevan en la piel de manera única... Por eso, no podían faltar las rayas a negro y verde bajo los ojos de todos lo saltillenses. Porque se puede criticar, exigir y tener un mar de sentimientos encontrados ante el mal paso de la Nave Verde, pero una cosa está clara, el aficionado seguirá ahí para su equipo, en especial en los malos momentos, abarrotando la taquilla y dejándose la garganta en cada cántico o grito de aliento.

La pasión nunca ha tenido, ni tendrá fronteras, por los colores, emblemas y orgullo se puede llegar hasta el fin del mundo... También a Saltillo. Es la historia de Ricardo Rosas, aficionado de hueso colorado a los Diablos Rojos del México, mexiquense de nacimiento y potosino de corazón. “Soy chilango, vivo en San Luis Potosí, pero me vine a ver a los Diablos, vengo a Saltillo con el pretexto de ver jugar a mis Diablos. Fueron 4-5 horas de viaje, me gusta seguir al equipo a otros estados, me gusta mucho la cultura de Saltillo y por eso me decidí también”

Ricardo quedó encantado con el estadio saltillense, diciéndose simpatizante de la gastronomía coahuilense. Sus más de 25 años como aficionado a los escarlatas, no le impiden sentir admiración hacia la fanaticada sarapera e incluso tener un par de ídolos de los Dragones del Norte. “La afición de aquí es maravillosa, me echan ‘carrilla’, pero se puede platicar con ellos adentro y en los pasillos, me agradan esta gente, ojala hayan visitas recíprocas a futuro. Al Manny Rodríguez siempre lo he seguido, es mi ídolo junto con Henry Urrutia”.