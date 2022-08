“Me marcó el Chapo (Roberto Vizcarra), ofreciéndome estar en Saraperos, después me ofrecieron el contrato por dinero y dije –luego, luego, a firmar. Firmé y a los cuatro meses me llamaron para reportar a pretemporada, llegué a Saltillo un 21 de marzo para iniciar la pretemporada”

“Se siente muy bonito estar en un equipo profesional. Tengo un recuerdo de cuando llegué al equipo (Mayos), yo cumplí años y todos me festejaron ahí con pastel, me cantaron y todo muy bonito, son de los mejores recuerdos que tengo”

El joven receptor terminó debutando con 15 años, 9 meses y 15 días, dejando atrás el récord de Alonso García con 15 años y 10 meses cuando jugaba en los Leones de Yucatán. Aunque se fue abanicado en su primer turno al bat y no pudo conectar de imparable, se fue satisfecho por pisar el diamante de la ciudad capital de forma oficial por primera vez... Pero el destino le tenía algo más por delante en el último partido del rol regular de la LMB.

Al día siguiente de su debut, la temporada terminaría con el tercero de la serie entre Saraperos y Acereros. Noel volvió a entrar al partido, en su primer turno al bat logró hacer contacto, pero fue puesto fuera con línea al infield; en la novena entrada volvió a tomar turno, podría haberse convertido en el último out de la campaña para la novena saltillense, sin embargo, hizo explotar al Madero cuando conectó sólido y de línea con su primer indiscutible como profesional.

“En los turnos pasados iba muy seguro, pero en ese turno estaba más que confiado todavía, porque no quería ser el último out. Luis Borges (coach) y Adán Muñoz (manager) me dieron muchos consejos, Adán me dijo –no pienses mucho las cosas, deja que fluya todo-. Levanté la pierna y le pegué duro a la bola, pero ni siquiera pude ver para donde había salido, luego veo que logró pasar y yo iba corriendo con lágrimas; llegué a primera, me persigné, le di un beso a la pelota y se la dediqué a mi abuelo, espero que ese día él haya estado de fiesta en el cielo”