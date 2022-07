La serpentina de los Olmecas de Tabasco salió inspirada al “Tumbapatos” y logró maniatar a la ofensiva de los Saraperos de Saltillo. Los tripulantes cayeron por 6-2 en el primero de la serie, misma que arrancó con cotejo a siete entradas en el Estadio Ángel Toledo Mendoza.

El Sarape parecía iba a tener una buena tarde al ataque, pues inició poniendo numeritos en su primera oportunidad con el madero. Fernando Villegas (Saraperos) conectó sencillo al prado de la derecha para remolcar a Tomo Otosaka. Pero los sureños empataron de forma inmediata, Edwin García (Olmecas) rodó al infield para producir a Roel Santos en el mismo inning.

Luego de par de roscas para ambas novenas, los Olmecas se volvieron a poner en la pizarra sobre el cierre de la tercera entrada. Alberto Carreón (Olmecas) sacó roletazo al cuadro, remolcando a Roel Santos con bola ocupada.

Carlos Juan Viera (Saraperos) y Juan Pablo Oramas (Olmecas) se enfrascaron en tremendo duelo de pitcheo, donde por seis entradas apenas permitieron cuatro imparables por causa, logrando mantener a raya a las ofensivas tan peligrosas de ambos equipos.

Dicen que las que no has de hacer, las terminas recibiendo. Luego de que los Dragones del Norte dejaran tres corredores en posición de anotar hasta la sexta entrada, los tabasqueños abrieron el grifo y no perdonaron con rally de cuatro en la penúltima apertura.

Francisco Rivera (Olmecas) comenzó la fiesta en el sexto inning para los del sur, disparando indiscutible que empujó a Alberto Carreón. Ya con Román Méndez (Saraperos) sobre el montículo, Francisco Lugo (Olmecas) se enredó terriblemente con el madero y produjo tres anotaciones con bombazo sin retorno por el jardín de la izquierda. Para la anécdota quedaría el cuadrangular solitario de Dariel Álvarez (Saraperos), con el que simplemente decoró la pizarra en la fatídica.

La Nave Verde conoció su segunda derrota consecutiva, se mantiene en la sexta posición de la Zona Norte, rasgando el último pasaje a la ronda de play-offs por el momento, pero no dependen de sí mismos, pues aún tienen que tener la calculadora a la mano por lo que llegue a hacer Rieleros de Aguascalientes durante las próximas actuaciones.

PIZARRA 1 2 3 4 5 6 7 C H E

SALTILLO 1 0 0 0 0 0 1 2 5 1

TABASCO 1 0 1 0 0 4 X 6 7 1

PG: J. Oramas (2-3) PP: J. Viera (4-6). SV: X.

HR= Sal: D. Álvarez (17), Tab: F. Lugo (1).