Rainel Rosario estará presente en el Home Run Derby 2023

“El Proto” (hasta hoy, su jonrón más largo en lo que va de la campaña, es de 497.2 pies) participará por la Zona Norte junto a Félix Pérez (412.3 pies), Didi Gregorius (422.3 pies), y el campeón defensor, Marc Flores (319.1 pies), quien, en el Derby del año anterior, con Rieleros, estableció el récord de 45 jonrones.

En tanto, la Zona Sur estará representada por José Carlos Ureña (430.4 pies), Roberto Ramos (429.9 pies), Jesse Castillo (401.6 pies) y Yadir Drake (430.4 pies).

RAINEL Y SU HISTORIA CON LOS JONRONES

El dominicano, que se encuentra en su sexta temporada con los Saraperos de Saltillo, llegó al 2023 como campeón vigente de cuadrangulares de la LMB.

Rosario consiquió su tercer título de vuelacercas en la Liga, conectando 38 palos de vuelta entera en el 2022 -también terminó como líder de circuito en carreras producidas con 116-.

Durante su entrenamiento de pretemporada, Rainel dejó claro que llegaba a la actual campaña con el objetivo de superar sus propias marcas.

“Todos los años me propongo superar lo que ya hice porque de nada vale que me quede estancado, yo creo que esa es una de mis metas personales. Me interesa lo que viene ahora y confío en que será algo muy bueno”, declaró entonces.

ASÍ SE JUGARÁ

En un orden de menor a mayor número de cuadrangulares conectados en la temporada regular hasta el último día previo a la competencia, será la manera en la que los bateadores deberán mostrar su poder.

Cada bateador tendrá derecho a dos outs (cualquier swing que no termine en jonrón) y, de ahí, se desprenderá a los mejores cuatro -en cuanto a su número de jonrones- para que puedan acceder a la segunda ronda. Cabe mencionar que esto ocurre sin importar la zona.

Después de dos rondas, se elegirá a los dos mejores como finalistas, es decir, a quienes hayan conectado el mayor número de cuadrangulares sumando la ronda 1 y 2.

El campeón será quien logre conectar más en la final.

En caso de que exista un empate para poder pasar de las dos primeras vueltas, el criterio para desigualar las condiciones, estará basado en el jonrón más largo conectado en una más.

Por otro lado, si la igualada se presentara en la Final, se trataría de una muerte súbita hasta que un pelotero logre un cuadrangular y el otro no.