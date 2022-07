El beisbol da, el beisbol quita. Lo que parecía ser otra semana fructífera para los Saraperos de Saltillo, terminó teniendo un sabor agridulce para los jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Los de casa perdieron por apretado 5-6 ante los Tigres de Quintana Roo en el tercero de la serie, misma que se llevaron los sureños por dos juegos a uno en el Parque Francisco I. Madero.

Las ofensivas salieron fuertes al terreno de juego y pusieron numeritos desde el amanecer del cotejo. Un wildpitch del abridor venezolano Luis Martínez (Saraperos) permitió a Reynaldo Rodríguez abrir la pizarra en la primera entrada, pero el sarape empató rápidamente con un tremendo y monstruoso panorámico de Rainel Rosario por todo el jardín izquierdo.

Para le segunda entrada, los sureños volvieron a la carga con una producción de Alexis Wilson en los spikes de José Lizárraga. En el mismo capítulo, Carlos Mendívil (Saraperos) elevó hasta el prado central y permitió que Missael Rivera anotara en pisa y corre.

Los Dragones del Norte tomaron ventaja en la baja de la tercera apertura, Fernando Villegas disparó indiscutible por la pradera derecha y mandó a la registradora al japonés Tomo Otosaka. Sin embargo, los bengalíes vinieron de atrás con par de producciones en la alta de la cuarta entrada, gracias a Manuel Orduño y Jorge Rivera.

Dariel Álvarez volvió a encontrarse con el tolete y se enredó con el madero de forma solitaria para empatar las acciones en el cuarto inning. Reynaldo Rodríguez (Tigres) vendría con batazo sin retorno y pondría arriba a los felinos en la quinta parada, pero Rainel Rosario anotó de caballito en la baja de ese mismo episodio y dejó todo empatado de nueva cuenta.

Luego del festín de ofensivas, llegaron cuatro entradas llenas de buen pitcheo y de silencio total para los bateadores de ambas novenas. Fue hasta el último capítulo cuando se movió la pizarra, sorpresivamente falló Jenrry Mejía (Saraperos). El cerrador isleño fue recibido con par de hits limpios en la novena entrada, y cedería la carrera del gane a los sureños en un rodado de doble play de parte de Olmo Rosario.

Contrario a lo que ha pasado en muchos partidos de la Liga Mexicana de Beisbol 2022, ahora no falló el pitcheo sarapero. Aunque la pizarra parece decir otra cosa, la ofensiva saltillense no tuvo su mejor día, pues los tripulantes no dieron un solo imparable de la quinta entrada en adelante y dejaron las bases llenas en una ocasión durante el compromiso.

Se dice que las rachas son para romperse, pero la de los locales terminó de una manera muy pronta. Los tripulantes estuvieron en uno de sus mejores momentos de la campaña al hilvanar tirillas ganadas en contra de los Bravos de León y Tecolotes Dos Laredos, lamentablemente quedaron a la orilla de poder acumular tres series ganadas por primera vez en la actual temporada.

El venezolano Luis Martínez sigue sin poder convencer sobre el montículo verdoso, el caribeño tuvo su segunda salida con la casaca de casa y volvió a dejar un mar de dudas, lanzó por espacio de 4 entradas y 1 tercio, permitió 4 carreras y dejó un 10.57 de efectividad individual.

Con el destino en la calculadora y la esperanza en combinaciones de resultados y de hacer lo propio, los saltillenses tienen una complicada visita para iniciar una nueva semana de LMB, enfrentarán a los Olmecas de Tabasco en condición de visitantes. Por otro lado, cerrarán la semana venidera ante los Pericos de Puebla en el Parque Francisco I. Madero. Ambas series serán fundamentales en las aspiraciones del representativo de la capital coahuilense.

PIZARRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

QUINTANA ROO 1 1 0 2 1 0 0 0 1 6 10 0

SALTILLO 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 9 3

PG: F. Arredondo (3-2). PP: J. Mejía (3-5). SV: W. Franco (12).

HR= Sal: R. Rosario (34), D. Álvarez (16), Tig: R. Rodríguez (18).