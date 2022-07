Se aproxima carrera con causa “5 K Wela-Welo”

Con una doble finalidad, el Asilo Ropero del Pobre celebrará una carrera inédita que llevará por nombre “5 K Wela-Welo”. La cita será el próximo 28 de agosto, durante las actividades de la tradicional Ruta Recreativa. Los principales objetivos son el demostrarles a las personas que no existen límites para realizar actividades y el recaudar fondos para el organismo en favor de personas mayores.

La carrera será en forma de circuito de 5 kilómetros, pero no es obligatorio terminarlos corriendo, puede participar hasta donde lo desee (500 metros, 200 metros, etc) en formato de carrera, caminata o trote. La categoría es totalmente libre, pueden participar personas mayores con bastón, en silla de ruedas o andadera... “La meta es no rendirse”, dice el eslogan oficial del evento.

Las inscripciones están abierta ahora mismo, puede inscribirse a través del portal digital www.gotime.mx o en la página web de Boletópolis.com. El costo por participación individual es de $220 pesos hasta el primero de agosto, luego de esa fecha será de $250 pesos por persona.

Por otro lado, si no desea participar atléticamente hablando, pero si en materia de apoyo para la institución del Asilo Ropero del Pobre, puede convertirse en patrocinador o en donante (efectivo o en especie), para mayores informes puede comunicarse vía telefónica al 844-455-1060 con la señora Noelina Damián, quien funge como una de las organizadoras de la carrera con causa.