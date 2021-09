Sé los rumores que hay, solo hay que ganar, reconoce Koeman

BARCELONA.- Joan Laporta espera al momento oportuno para determinar el despido de un Ronald Koeman que se sabe sentenciado y a la espera de que el presidente decida el nombre de su relevo, detalle nada menor atendiendo a que quien ocupe el puesto será su apuesta personal, como lo fueran Rijkaard en 2003 y Guardiola en 2008, y que si algo tuvo muy claro durante su primera etapa en la presidencia del Barcelona (2003-2010) fue la determinación con que apoyó a sus entrenadores.

Koeman, leyenda viva del barcelonismo y a quien Laporta guarda un aprecio especial por lo que significó durante su etapa como futbolista azulgrana (a pesar de su alejamiento actual), dirigirá este domingo al equipo frente al Levante (desde la grada) y se contempla posible que se siente en el banquillo del Estadio da Luz el miércoles siguiente para enfrentar al Benfica en una segunda jornada de Champions que ya tiene el sabor de determinante en la suerte del Barça en Europa... Pero a partir de entonces ya se descontarán sin miramientos los días hasta sentenciar su suerte.

“No puedo decir mucho de este tema porque hace tiempo que no leo la prensa... Sé, claro, los rumores que hay pero lo único que tenemos que hacer es ganar partidos”, cortó en la sala de prensa el técnico, consciente de que es algo con lo que debe convivir. “Hay rumores, nombres... Ese es vuestro trabajo (de los periodistas). Pero yo no voy a perder energía en cosas que no puedo controlar y me centro en lo que sí puedo controlar”.