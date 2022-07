No nos importa si Lionel Scaloni está en Argentina viendo un Newell’s vs Racing, tampoco si está o no al pendiente de los futbolistas que llevará a la Copa del Mundo en Qatar, menos si va o no a los estadios para ver la Liga de su país. Nos viene valiendo sorbete lo que haga o deje de hacer el entrenador de la selección albiceleste con su vida.

Sí nos interesa, por el contrario, lo que ocurre con el ...