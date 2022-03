Taylor Fritz frena en seco a Rafael Nadal

INDIAN WELLS.- El estadounidense Taylor Fritz sorprendió a Rafael Nadal 6-3, 7-6 (5) para ganar el Abierto de Indian Wells y acabar con la racha del ganador de 21 Grand Slams de 20 victorias al hilo este año.

“Es todo un honor siquiera compartir la cancha con él”, dijo Fritz al público en la entrevista a pie de cancha. “Yo crecí viéndolo ganar todo”.

Nadal se sacudió un match point en contra en su servicio con un tiro ganador en el segundo set para igualar 5-5. Tuvo dos puntos de quiebre con el saque de Fritz en el siguiente game, pero el estadounidense salvó su servicio para tomar la ventaja 6-5. El español mandó el juego al desempate.

Rafa Nadal mandó dos tiros largos consecutivos para darle a Fritz su segunda bola para partido. Otro error del español le dio la victoria más importante de su carrera a Fritz, no muy lejos de donde creció cerca de San Diego. Los padres de Fritz, Guy Fritz y Kathy May, son ex tenistas.

El inicio de la temporada de 20-0 de Nadal incluyó el título del Abierto de Australia, su campeonato 21 de un torneo major, marca con la que rompió un empate con Novak Djokovic y Roger Federer.

Por su parte, la polaca Iga Swiatek derrotó 6-4, 6-1 a la griega Maria Sakkari en una final llena de errores para conquistar el Abierto de Indian Wells.

El triunfo le permitirá a Swiatek colocarse en la segunda posición, la mejor de su carrera, en el ranking que la Gira de la WTA dará a conocer hoy. La polaca de 20 años sólo estará debajo de la número uno del mundo, Ash Barty, quien no participó en Indian Wells. Sakkari subirá al tercer peldaño, lo que la convierte en la estrella griega mejor ubicada en el ranking hasta ahora.

Swiatek se llevó un premio de 1.2 millones de dólares al mejorar su récord de este año a 20-3, el mejor de la WTA, incluyendo 11 victorias en fila.