Tenacidad y paciencia, Fitzpatrick gana el US Open

The Country Club fue la sede de lujo del US Open 2022. Al final, el torneo se decidió entre tres jugadores: el número 1, Scottie Scheffler; el novel Will Zalatoris y el inglés Matt Fitzpatrick.

En el hoyo 72, y con uno de ventaja sobre Scheffler y Zalatoris, Fitzpatrick cayó en la trampa del lado izquierdo del fairway. Sin embargo, enfrentó muy bien su segundo tiro a green y todo se decidió hasta que cayó el último putt. Zalatoris debía embocar para forzar un desempate, pero al fallar, el eventual campeón logró dos putts más para cerrar con broche de oro.

Cuando Matthew Fitzpatrick capturó el US Amateur en esta misma cancha, allá por 2013, parecía que se abrían muchas puertas del golf profesional, pero el destino le guardó una gran sorpresa: regresar a la cancha que le dio el triunfo amateur, para llevarse uno de los cuatro grandes del golf mundial.

El orgulloso inglés ya puede ostentarse como el segundo jugador que logra ganar el US Amateur y el US Open en la misma cancha. El primero fue Jack Nicklaus, quien logró esta hazaña en Pebble Beach. En el golf femenil, hay una multicampeona que lo logró: Juli Inkster.

Por otro lado, la danza de euros tocó al mexicano Abraham Ancer, al ingresar (extraoficialmente) a la serie LIV Golf, el novedoso circuito a 54 hoyos con el que un grupo de saudíes, liderados por Greg Norman, está ganándole terreno al PGA Tour.

En Michigan, la estadounidense Jennifer Kupcho se llevó el gran torneo de la LPGA; derrotó a Nelly Korda. Ni Gaby López ni María Fassi pudieron librar el corte de los 36 hoyos.

En Kansas, en el Korn Ferry Tour, Norman Xiong se llevó el torneo en la cancha de Crestview, con tarjeta final de 63 golpes, siete bajo par. Xiong, quien llegó sin estatus a esta temporada del Tour de ascenso, debió ganarse el derecho a participar con la calificación del lunes en el Wichita Open.

Para Norman, un graduado del programa The First Tee, esta semana será para no olvidar.

Finalmente, el mexicano José de Jesús Camarón Rodríguez se adjudicó la etapa final de la campaña 2021-22 en la Gira de Golf Profesional en la Riviera Maya. Con un acumulado de 275 golpes, nueve bajo par, se consolidó como el máximo ganador de la gira, con ocho títulos.

El Camarón se hizo acreedor a un cheque de un millón de pesos, no sin antes sufrir de más, gracias al embate del guatemalteco José Toledo, quien llegó a tomar la ventaja en el hoyo 10.

La segunda posición fue para él, con marcador de 276 impactos, mientras que el tercero correspondió al venezolano Manuel Torres con un acumulado de 278. El cuarto sitio, con score de 279 —cinco menos— fue para el chihuahuense Óscar Fraustro. Yo les recuerdo como siempre que Jugar golf es... Hacer amigos. ¡Hasta la próxima!