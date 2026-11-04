Djokovic y Zverev, eliminados del Masters 1000 de París en una jornada de sorpresas

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    Djokovic y Zverev, eliminados del Masters 1000 de París en una jornada de sorpresas
    Novak Djokovic y Alexander Zverev quedaron eliminados este miércoles del Masters 1000 de París, en una jornada marcada por la caída de varios favoritos. FOTO: AP

El serbio quedó fuera de las ATP Finals tras caer ante Rinky Hijikata, mientras que el alemán perdió contra Lorenzo Musetti en su estreno como número uno del mundo

El Masters 1000 de París vivió un miércoles de grandes sorpresas: Novak Djokovic y Alexander Zverev quedaron eliminados en la Segunda Ronda, en una jornada que alteró el cuadro.

El serbio se despidió frente al australiano Rinky Hijikata, mientras el alemán tropezó en su primer encuentro como número uno del mundo.

Djokovic, de 39 años y siete veces campeón del certamen francés, cayó 2-6, 6-3 y 6-3 ante Hijikata, jugador procedente de la clasificación y 83 del mundo.

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Aunque dominó el primer set, perdió consistencia con el saque y permitió que su rival remontara para firmar una victoria histórica en París.

La derrota tuvo consecuencias más allá de París: el ganador de 24 títulos de Grand Slam quedó matemáticamente fuera de las ATP Finals de Turín, programadas del 15 al 22 de noviembre.

Necesitaba llegar, como mínimo, a Semifinales para conservar posibilidades de clasificación y ahora cerrará el año sin boleto al torneo que ha conquistado siete veces.

“Debí ganar este partido, lo sé”, reconoció Djokovic, quien admitió haber perdido el control después de un buen arranque.

También elogió el tenis agresivo de Hijikata, que en Octavos se enfrentará al argentino Tomás Martín Etcheverry, protagonista de otra sorpresa en París.

Por su parte, Zverev debutó como líder del ranking mundial con una derrota por 7-6 (7-5) y 6-2 ante el italiano Lorenzo Musetti

El alemán había ascendido a la cima el lunes, pero no encontró respuestas frente al número 24 del mundo, que conectó 29 golpes ganadores y ocho servicios directos.

Musetti, reciente campeón en Lyon, inclinó el desempate del primer parcial a su favor y tomó el mando del segundo con dos quiebres de servicio y gran autoridad.

El italiano avanzó ya a Octavos, donde chocará con el francés Luca Van Assche, mientras Zverev, a diferencia de Djokovic, ya tiene asegurada su participación en las ATP Finals.

Las sorpresas continuaron con la caída del ruso Daniil Medvedev, cuarto preclasificado, ante el peruano Ignacio Buse por doble 6-4.

Etcheverry eliminó al australiano Alex de Miñaur por 7-6 (7-2) y 6-3, y el francés Quentin Halys superó a Frances Tiafoe por 6-3, 1-6 y 7-6 (11-9), tras salvar cuatro puntos para partido.

En contraste, Carlos Alcaraz avanzó a Octavos al vencer 7-6 (7-4) y 6-3 al estadounidense Alex Michelsen y enfrentará a Matteo Berrettini, vencedor de Ugo Humbert.

También progresaron Tommy Paul, Arthur Rinderknech, Nuno Borges y Taylor Fritz, en una jornada que dejó abierto el camino al título en París.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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