‘Tomé la decisión correcta’, dice Ricardo Pepi

Hace algunos años, el atacante de FC Dallas tuvo la oportunidad de vestir la camiseta mexicana con la Sub-16; pero, al final optó por el equipo estadounidense, donde fue convocado para el Mundial Sub-17 en Brasil 2019.

“Hasta el momento es la mejor decisión. La Federación de Estados Unidos me ha apoyado desde que tenía 13 o 14 años, siempre ha estado ahí apoyándome, me ha dado las oportunidades, y la verdad es la mejor decisión que he tomado”, señaló el ahora jugador de 18 años.