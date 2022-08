Chirinos se dio media vuelta y se acercó hacia el lanzador, lo que desató el altercado.

Ryan Mountcastle fue golpeado por un lanzamiento de Jimmy Yacabonis, ex lanzador de los Orioles, cuando había dos outs del noveno episodio. El pelotazo no pareció intencional, y los ánimos no se volvieron a calentar.

McClanahan (11-5) toleró dos carreras y siete hits para que los Rays mejoraran a una foja de 8-12 desde la pausa por el Juego de Estrellas.

El dominicano José Siri sumó tres hits y tres anotadas, incluida una en el jonrón de Taylor Walls, quien empujó dos con su batazo en el octavo capítulo.

La derrota fue para el debutante DL Hall (0-1).