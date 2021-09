“Un argentino que está con México”; Presidente de la Federación de Panamá cuestiona la participación de Funes Mori

Previo al juego Panamá vs México, Manuel Arias presidente de la Federación de fútbol de Panamá expresó su descontento con la participación de Rogelio Funes Mori ya que “un argentino que está con México”, puesto que la Selección Mexicana juega diez mexicanos y un extranjero.

“Puede ser que Panamá le gane a México, sí puede pasar porque en el campo jugarán once contra once, bueno serán once panameños contra algunos mexicanos y un argentino en la cancha” expresó el dirigente Arias

El comentario del presidente de la Federación Panameña es a partir de la integración de sus filas al argentino naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, quien ha sido titular de la Selección en los últimos dos juegos.