Urgen los goles en el Tri, pero Javier Aguirre no se fija en el mexicano que más los anota

La polémica está servida en torno a la Selección Mexicana. A menos de un año del Mundial de 2026, el técnico Javier Aguirre, el criticado técnico nacional, ha encendido las redes sociales con sus decisiones sobre los convocados; el debate entre aficionados se incremente al tener marginado al delantero con más goles en lo que va del 2025.

Germán Berterame, atacante de Rayados de Monterrey, lidera la tabla de goleadores mexicanos en el año con 20 tantos. Sin embargo, el “Vasco” no lo considera dentro de su esquema rumbo a la justa mundialista, pese a la evidente sequía ofensiva que ha afectado al Tricolor en los torneos recientes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿El ascenso arruina proyectos? Eva Longoria defiende el sistema cerrado en Liga MX

La discusión sobre quiénes deben vestir la camiseta del Tri en la delantera se intensifica. Berterame supera claramente en goles a otros elementos habituales en las convocatorias como Santiago Giménez (12), Raúl Jiménez (14), Alexis Vega (13), Ángel Sepúlveda (17) y Julián Quiñones (14), lo que hace aún más difícil de entender su exclusión.

LOS MEJORES GOLEADORES DEL MOMENTO

Germán Berterame – 20 goles

Ángel Sepúlveda – 17 goles

Julián Quiñones – 14 goles

Raúl Jiménez – 14 goles

Alexis Vega – 13 goles

Santiago Giménez – 12 goles

Con estas cifras, no hay duda de que Berterame ha sido el delantero más productivo del 2025 entre los futbolistas mexicanos elegibles. Aun así, Javier Aguirre no le ha dado continuidad en el equipo nacional, generando desconcierto entre analistas y aficionados por igual.

UNA MISERIA DE MINUTOS

La única aparición de Berterame con la camiseta del Tri fue en octubre de 2024, en un amistoso frente a Estados Unidos. En ese partido, Aguirre le concedió apenas 21 minutos, tiempo insuficiente para mostrar su verdadero potencial. Desde entonces, no ha vuelto a ser convocado, quedando fuera de la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro 2025.

Su ausencia en la lista sigue siendo un misterio, especialmente considerando que es un delantero naturalizado desde hace más de un año y que ha demostrado constancia y eficacia en el ataque.

¿QUIEN ES GERMÁN BERTERAME?

Originario de Villa María, Argentina, Germán Berterame inició su carrera en San Lorenzo de Almagro, donde debutó profesionalmente en 2016. Posteriormente fue cedido al Club Atlético Patronato, donde comenzó a mostrar su capacidad goleadora.

En 2019 dio el salto al futbol mexicano con el Atlético de San Luis, club en el que rápidamente se consolidó como uno de los atacantes más letales de la Liga MX.

En el Apertura 2021 se consagró como campeón de goleo con 9 tantos, lo que llamó la atención de los Rayados de Monterrey, equipo al que llegó en 2022.

Desde entonces, ha sido pieza clave del ataque regiomontano, destacándose por su movilidad, potencia y olfato goleador. Su regularidad en México lo llevó a naturalizarse mexicano, quedando habilitado para representar al país a nivel internacional.