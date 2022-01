Urgidos por un triunfo en San Luis

SAN LUIS POTOSÍ.- Hoy inicia la jornada 3 del Clausura 2022 con el duelo entre el Atlético San Luis frente a Juárez FC, en el estadio Alfoso Lastras.

Los potosinos tiene la problemática de no sumar en lo que va del reciente campeonato, acumulan dos derrotas y sin goles a favor (2-0 vs Pachuca y 0-1 vs Atlas), por ende, este partido es clave para sumar de a tres y también dejar a un lado la multa por quedar en los últimos lugares de la tabla de conscientes.

San Luis espera que el delantero uruguayo Abel Hernández y Rubens Sambueza, comiencen a dar resultados ya que son los recientes contrataciones para esta temporada.

Por su parte, los Bravos, equipo que dirige Ricardo Ferretti, comenzaron galopando el certamen con una victoria de 2-1 frente a Necaxa, pero la semana pasada cayeron por la mínima ante Cruz Azul en el estadio Azteca.

El último antecedente de estas dos escuadras se dio en el Apertura 2021, en la Jornada 14, ahí el resultado fue favorable para el equipo fronterizo de 1-0.

El partido entre San Luis y Juárez comenzará a las 21:00 horas.