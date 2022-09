Ve talento en jovenes porteros saltillenses

El entrenador de arqueros de destacadas figuras del futbol mexicano, Guillermo Velázquez, estuvo en Saltillo realizando una clínica de entrenamiento dirigida a niños de Saltillo donde aseveró que el talento está presente.

El entrenamiento que se llevó a cabo en un campo de entrenamiento al norte de Saltillo, estuvo dirigido especialmente a niños porteros que buscan áreas de oportunidad para seguirse desarrollando. El entrenamiento personalizado en esta ocasión y acudieron ocho niños aficionados al deporte de la arquería.

Publicidad

Guillermo Velázquez ha sido entrenador de porteros como el Conejo Pérez, Carlos Acevedo y Oswaldo Sánchez, y cuenta con una experiencia de más de 18 años preparando a cancerberos.

“El nivel de aprendizaje que tienen los niños es rapidísimo. Me ha sorprendido mucho eso, son unas esponjas. No comparto la idea de que digan que un niño no aprende. Son niños de 8 a 12 años y a nosotros nos toca que agarren el gusto por el deporte y la portería, pero tampoco fastidiarlos”, dice Memo Velázquez.

El entrenador, dice que basado en su experiencia de 18 años, es a los 12 y 13 años cuando los niños empiezan a tomar el gusto y responsabilidad en el deporte con una visión para catapultarse hacia las grandes ligas, pero desde antes de esa etapa, pueden empezar a llenarse de herramientas a través del juego.

Publicidad

“He visto aquí a los ocho, y me impresionó que hay uno que va empezando y tiene un excelente aprendizaje. Al final del día estamos haciendo trabajos lúdicos y la diversión es fundamental para ellos con el aprendizaje”, dice el entrenador.

Memo Velázquez, también dice que se ha enterado que en Saltillo existen muchas escuelas de futbol, y eso es un mensaje de que la ciudad debería considerar formar a un equipo que empiece a picar piedra hacia las grandes ligas.

“Además eso es imagen para los niños, se menciona un nombre y los impulsa. Aquí tienen opciones como en Torreón y Monterrey, pero sería buen impulso tanto para la ciudad como para los niños”, expresa.

Publicidad