Verstappen le tira a la FIA y Hamilton, ‘es más barato conducir sin cinturón’

“Creo que es normal cuando la pelea está entre dos equipos. Por supuesto, ambos intentan hacérselo más difícil al rival. Y por eso todo esto es un proceso natural, nada nuevo al fin y al cabo. Sí, analizo las carreras. Las recientes son más fáciles de recordar. Pero creo que aquello (su acción en Brasil) fue una dura batalla y que benefició a F1” reconocido que la rivalidad es fuente importante de esta polémica y que es “normal”.

Verstappen finalizó con consagrarse campeón mundial de la Fórmula 1, “No sé cómo reaccionaría y es bueno, porque no pienso en estas cosas. Improvisaré cuando llegue el momento, si llega. Y si no llega, lo mismo. No pienso en lo positivo y tampoco lo hago en lo negativo. Me quedo en el centro, que creo que es lo que mejor funciona”.