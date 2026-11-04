Yordan Álvarez y Junior Caminero, dos latinos que buscan conquistar el MVP de la Americana

La Liga Americana podría volver a tener un representante latino como su Jugador Más Valioso. Yordan Álvarez y Junior Caminero aparecen entre los tres finalistas al premio MVP de 2026, junto con Bobby Witt Jr., de los Kansas City Royals, en una votación que reúne tres perfiles distintos, pero con argumentos suficientes para aspirar al máximo reconocimiento individual. El cubano de los Houston Astros llega respaldado por una campaña ofensiva extraordinaria, mientras que el dominicano de los Tampa Bay Rays combina poder, consistencia y una participación constante en el terreno de juego. Los dos tienen una coincidencia que llama la atención: terminaron la temporada con 42 cuadrangulares, aunque sus estadísticas reflejan diferentes maneras de impactar en sus equipos. La posibilidad de que alguno se lleve el reconocimiento también tiene un significado especial para el beisbol latinoamericano. José Abreu fue el último pelotero latino en ganar el MVP de la Americana, cuando lo consiguió en 2020 con los Chicago White Sox. Desde entonces, Shohei Ohtani y Aaron Judge se han repartido las cinco ediciones posteriores.

La incógnita se resolverá el 12 de noviembre, cuando MLB Network anuncie a los ganadores de ambas ligas. Para Álvarez y Caminero será la oportunidad de conseguir el primer MVP de sus respectivas carreras. ÁLVAREZ, UNA TEMPORADA DE PODER Y CONTACTO La candidatura del cubano tiene como principal argumento una producción ofensiva que lo colocó en la cima de varios departamentos. Álvarez conquistó el título de bateo de la Liga Americana con promedio de .316, además de conectar 42 jonrones e impulsar 106 carreras, cifras que representaron nuevas marcas personales en cuadrangulares y carreras producidas.

Su dominio también se refleja en los indicadores de rendimiento ofensivo. Encabezó la Americana en porcentaje de embasado (.432), slugging (.601) y OPS (1.033), además de terminar como líder en bases totales, con 341; bases por bolas, con 109, y extrabases, con 77. No se trata solamente de un bateador que espera el lanzamiento adecuado para conectar un cuadrangular. Su capacidad para negociar boletos y llegar a las bases le permitió mantener una presión constante sobre los lanzadores rivales. De sus 109 bases por bolas, 33 fueron intencionales, una cifra que estableció un récord para la franquicia de Houston. Los rivales prefirieron evitar enfrentarlo en numerosas ocasiones, una muestra del respeto que generó su bate durante la campaña. Su combinación de promedio y poder también lo coloca en un grupo histórico. Desde 1970, solamente Álvarez, Aaron Judge y Miguel Cabrera han conseguido el título de bateo de la Americana con al menos 40 jonrones. Sin embargo, existe un elemento que podría alimentar la discusión entre los votantes: su participación defensiva se concentra principalmente en el puesto de bateador designado, una diferencia importante frente a otros candidatos que tienen responsabilidades constantes en el campo. CAMINERO, PODER Y REGULARIDAD EN LA TERCERA BASE El dominicano también tiene una candidatura respaldada por números importantes. Junior Caminero terminó con 42 cuadrangulares y 101 carreras impulsadas, además de registrar promedio de .276, porcentaje de embasado de .360 y slugging de .524, para un OPS de .884. A sus 23 años, el antesalista de Tampa Bay consiguió su segunda selección consecutiva al Juego de Estrellas y dio un salto importante en la consideración de los votantes. Después de terminar noveno en la elección de 2025, ahora aparece por primera vez entre los tres finalistas.

Uno de sus avances más importantes estuvo en la disciplina frente a los lanzadores. Casi duplicó sus bases por bolas respecto a la temporada anterior y elevó su porcentaje de embasado de .311 a .360, sin sacrificar su capacidad para conectar extrabases y sacar la pelota del parque. Pero su candidatura no depende exclusivamente de lo que hizo con el bat. Caminero disputó los 162 partidos de la temporada regular y fue titular en la tercera base, una exigencia que habla de su disponibilidad y de la importancia que tuvo para su equipo durante toda la campaña.

El contexto colectivo también fortalece su expediente. Los Rays terminaron con 98 victorias, conquistaron la División Este y registraron el mejor récord de la Liga Americana. Caminero fue una de las figuras centrales de ese equipo y su presencia entre los finalistas representa un logro histórico para la franquicia. WITT JR. EL TERCERO EN DISCORDIA Aunque buena parte de la atención se concentra en el duelo entre los dos bateadores latinos, Bobby Witt Jr. no debe quedar fuera de la discusión. El campocorto de Kansas City terminó con promedio de .281, 18 cuadrangulares, 94 carreras anotadas y 45 bases robadas en 143 encuentros. Su principal fortaleza estuvo en la combinación de velocidad y defensa. Registró 24 outs por encima del promedio, la mejor cifra entre los campocortos de las Grandes Ligas, además de aportar 45 robos de base. Su candidatura tiene un perfil distinto al de Álvarez y Caminero, pero representa una alternativa importante para los votantes. La decisión final quedará en manos de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA), cuyos integrantes deberán valorar el peso de la ofensiva, la defensa y la contribución de cada pelotero. La ceremonia está programada para el 12 de noviembre, a partir de las 6:00 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos, a través de MLB Network. Ese día se conocerá si el poder del cubano, la campaña completa del dominicano o el extraordinario aporte defensivo de Witt Jr. terminan por imponerse en la votación.