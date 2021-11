“Aún no se ha firmado ningún contrato”, aclara Elon Musk la compra de Hertz a Tesla

Una de las noticias más relevantes de cuantas se han dado en estos últimos compases en lo relativo a coches eléctricos es que la compañía de alquiler de vehículos Hertz compraría a Tesla un total de 100 mil coches eléctricos para sumar a su flota de alquiler.

Tal y como anunció la propia Hertz días atrás, en lo que han descrito ellos mismos como “un pedido inicial”, la transacción de la compra se saldaría con una cuantía total que ascenderá a 4 mil 200 millones de dólares, lo que arroja un precio medio por cada coche eléctrico adquirido de 42 mil euros.

Con ello la longeva empresa de alquiler se aseguraba seguir la tendencia del mercado, y de paso con el anuncio hizo dispararse el precio de las acciones de Tesla no sólo por encima de los mil dólares por acción, sino que en las últimas horas el precio de las mismas ha llegado a superar los mil 200 dólares. No obstante el “rally” que ha venido experimentando TSLA en las últimas horas se ha visto interrumpido, por sorpresa, a causa de un tweet del CEO de la propia Tesla, Elon Musk.

Relacionado: A pesar de que Tesla vende menos coches y gana menos dinero, todos quieren ser como esta compañía

El directivo americano ha puesto freno a la situación que fue originada a causa del trato con Hertz (al contrario de lo que suele suceder habitualmente con sus mensajes) contestando a un usuario de Twitter que le agradecía el aumento del precio de las acciones, que han subido un 55% solo en el último mes.

Comentaba Elon Musk en esta ocasión: “Si algo de esto se debe a Hertz, me gustaría enfatizar que aún no se ha firmado ningún contrato. Tesla tiene mucha más demanda que producción, por lo tanto, solo venderemos autos a Hertz por el mismo margen que a los consumidores. El acuerdo de Hertz no tiene ningún efecto en nuestra economía”. Desde el momento de conocer lo que ahora parece más un principio de acuerdo, Musk dejó claro que no comprendía el efecto que tuvo el anuncio en sus acciones.

Más para leer: Uber también quiere ‘electrificarse’, se asocia con Hertz para ofrecer autos Tesla a conductores

Como consecuencia del mensaje anterior, las acciones de TSLA en premarket han decrecido un 5 % conforme al último cierre, dejando tras de sí la primera caída de los últimos días después de que Hertz anunciara dicho acuerdo.

La compañía de alquiler de coches de momento no ha vuelto a aclarar nada acerca del trato con Tesla. La principal hipótesis que se baraja, dado que no maneja ningún tipo de prioridad con respecto al grueso de clientes que componen la demanda de Tesla, es que la compañía de alquiler haya procesado los pedidos anunciados bajo el mismo proceso de compra que el resto de ellos, a través de al web de Tesla. Aunque se trata de tan sólo elucubraciones.