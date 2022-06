Califica Fitch Ratings a Banco Bienestar con un AAA a pesar de ‘ser un fiasco’, según Loret de Mola

El Banco del Bienestar, creado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue calificado con AAA por Fitch Ratings, anunció la Secretaría del Bienestar, lo que significa que las inversiones en dicha institución financieras son seguras. Aparte de que se reconoció la labor que realiza para promover la bancarización y facilitar los servicios financieros en las zonas más apartadas del país.

Fitch Ratings reconoció al Banco del Bienestar por tener la red más extensa de sucursales dentro de toda la banca de desarrollo en el país, pues cuenta con 944 sucursales de las mil 070 al cierre de abril de 2022, anunció la Secretaría del Bienestar a través de un comunicado.

“La importancia del banco se refleja en su enfoque social al promover y facilitar el ahorro entre los mexicanos con difícil acceso a servicios bancarios y contribuyendo al desarrollo nacional”, reconoció Fitch Ratings, aparte del rol “importante y perdurable” que tiene para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Loret de Mola arremete contra el Banco del Bienestar de AMLO... es un cascarón y sirve para comprar a acarreados

Sobre la calificación AAA emitida, Fitch Ratings afirmó que la perspectiva es estable a largo plazo y están en el nivel más alto posible, “por lo tanto no pueden incrementarse”, aseguró Bienestar. Tal evaluación también es conocida como F1+.

Fitch Ratings ratificó las calificaciones de riesgo contraparte en escala nacional de largo y corto plazo de Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Banco del Bienestar) en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’, respectivamente.

Las calificaciones de Banco del Bienestar reflejan la opinión de Fitch sobre la capacidad adecuada y propensión elevada del Gobierno Federal de brindarle soporte en caso de ser necesario.

La propensión de soporte se basa en la garantía explícita mencionada en el artículo 10 de la Ley Orgánica del banco, la cual estipula que el Gobierno Federal responderá en todo momento por todas las operaciones pasivas concertadas por el banco con personas físicas y morales nacionales, así como con instituciones del extranjero privadas, gubernamentales o intergubernamentales.

¿Qué es el Banco del Bienestar y qué servicios ofrece?

Uno de los proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el llamado Banco del Bienestar, institución que se encargará de acercar los servicios financieros a las comunidades más apartadas del país y garantizar el acceso de todos los mexicanos a la banca; aunado a que ayudará a la dispersión de los apoyos sociales.

Cada una de las sucursales cuenta con diferentes servicios como: apertura de cuentas de ahorro, compra-venta de dólares y pagos de servicios como agua, luz o teléfono. La meta es llegar a 2 mil 744 sucursales para el término de la administración de López Obrador en 2024.

En la Ciudad de México operan 65 sucursales y en el Estado de México hay 90, según datos emitidos hasta junio de 2022. El plan es que el Banco del Bienestar llegue a las 32 entidades del país.

Carlos Loret de Mola arremete contra el Banco del Bienestar de AMLO... es un cascarón y sirve para comprar a acarreados

El periodista de Latinus, Carlos Loret de Mola, publicó el pasado 8 de junio en su columna, Historias de un Reportero, que el Banco del Bienestar es un ‘cascarón’ que solo sirve como fachada para los ‘montajes de López Obrador’.

El ex titular de Noticieros Televisa, dijo que en base a los mismos datos de la Auditoría Superior de la Federación se identificó recientemente un gasto de 65 millones de pesos para un software el cual no ha sido instalado.

“El Banco del Bienestar es un cascarón, uno más de los montajes de López Obrador. La Auditoría Superior de la Federación lo confirmó: hace unas semanas identificó un gasto de 65 millones de pesos para un software... que no está instalado ni operando”, expresó el periodista.

Loret de Mola dijo que la operación del Banco del Bienestar es ‘un fiasco’ pues hasta el momento las pocas sucursales que existen eran las de Bansefi y ni siquiera tiene personal ni software.

“El Banco del Bienestar es un fiasco: no pudieron construir las sucursales prometidas, apenas repintaron unas que antes eran del Bansefi, no tiene core bancario, no tiene software, no tiene personal...”.

Loret arremetió contra la institución pues dijo, arrancó con una cartera vencida ya que los beneficiarios de programas como las ‘tandas’ del Bienestar y los ‘créditos a la palabra’ tienen una alta morosidad de entre el 83 y 99 por ciento, además de privilegiar a afiliados de Morena.

“Arranca con una cartera vencida gigantesca: el gobierno repartió el programa de microcréditos, “tandas” del bienestar, sin incubar negocios, sin seguimiento, privilegiando a afiliados de Morena. El 83 por ciento de las tandas no se pagan. El 99 por ciento de los “créditos a la palabra” no se pagan. ¿Por qué? Porque no son tandas ni créditos”, señaló el periodista.

Loret apuntó que el dinero del Banco del Bienestar se utiliza para la compra de votos y la movilización de ‘acarreados’, además señaló que la encargada de los microcréditos ahora es la titular de Telecomm Federal.

“Es dinero que se usa para comprar votos, pagar representantes de casilla, movilizadores de acarreados, etcétera. Así me lo aseguran fuentes del propio gobierno. Por cierto, la funcionaria que fracasó con los microcréditos está ahora al frente de Telecomm. Tiene el plan de volverla Financiera del Bienestar. Receta para profundizar el fracaso”, concluyó.