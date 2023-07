Cambia el Banco del Bienestar el nombre, no así las transas

A pesar de que el gobierno federal ha iniciado investigaciones por robos cometidos por gerentes en este gobierno y el anterior, el sistema de corrupción no cesa. Las quejas por retiros no reconocidos en el Banco del Bienestar cada vez son mayores .

Lo sucedido con el gerente de la sucursal poblana no es el primer robo ni el último, tampoco el atraco más grande ; es más bien el reflejo de un modelo de hurto en el interior del Banco del Bienestar que inició con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) , y que al cambiar el nombre y el gobierno, esta práctica no fue erradicada.

De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, cuando empleados con acceso autorizado toman dinero de las cuentas de sus clientes, se puede imponer una sanción que va de los siete a los 15 años de cárcel.

La integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, afirma que la falta de controles del Banco del Bienestar permite que los servidores públicos abusen de su poder para obtener un beneficio propio.

”Los incentivos son tantos que la gente prefiere cometer una falta grave: ‘Lo peor que me puede pasar es que me inhabiliten, pero me hago de una lana y no pasa nada’”, parafrasea la experta