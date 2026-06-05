Cervecería Huérfana alista 3 etiquetas especiales de cerveza para celebrar el Mundial

Ante el Mundial de Futbol que inicia el próximo 11 de junio, Cervecería Huérfana en Saltillo anunció que sacará una trilogía de cervezas con etiquetas alusivas al mundial, cada una dirigida a cada uno de los países anfitriones.

El fundador de la cervecería, Sergio Treviño González, indicó que está trilogía está integrada por la Mexican Lager, American Light Lager y Amber Lager, la primera que es alusiva a México tendrá un etiqueta verde, la segunda a Estados Unidos con una etiqueta azul y la tercera a Canadá con una etiqueta roja.

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Agregó que son cervezas que está manejando en línea y lo diferente son las etiquetas que tendrán para el mundial y por ello, se manejan los volúmenes normales de producción.

Asimismo la característica de la Mexican Lager es hecha con adjunto de maíz y por ello es una cerveza muy al estilo mexicana, la American Light Lager es una cerveza un poco más ligero en comparación a las cervezas que se producen en Estados Unidos y lleva un porcentaje pequeño de arroz y finalmente y la tercera es una cerveza cobriza y alusiva al color rojo de la bandera de Canadá.

Aunque no esperan una mayor venta de estos productos, consideró que sí habrá una mayor venta debido a lo juegos y no tanto por los de la Selección Mexicana, sino por los juegos por ejemplo Brasil y Argentina, entre otros, que generarán un poco más de tráfico en los restaurantes y bares, aunque en el caso de las selecciones que jugarán en Monterrey consideró que no son furor o de gran movimiento, por lo que el flujo de gente en los establecimientos serán principalmente locales.

Por lo pronto, añadió que las tres cervezas de línea que tienen el etiqueta especial para esta ocasión, representan una trilogía muy bonita, sobre todo al juntar las tres etiquetas, asimismo se presentarán el próximo jueves cuando arranque el mundial.

En el caso de los horarios de la cervecería, comentó que el normal es la apertura a partir de las 15:00 horas, sin embargo, para la inauguración del mundial y algunos juegos que empiezan a las 13:00 horas ajustarán el horario para abrir a las 12, los que sí están descartados son los juegos de las 11, toda vez que la venta de alcohol se permite solo después del mediodía.

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