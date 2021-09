Defienden trayectoria de instituciones

Ante los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los presuntos desvíos de investigadores del Conacyt, el vicepresidente nacional de Innovación, Desarrollo de Ciencia y Tecnología de Canacintra, Eduardo Garza Martínez, defendió la trayectoria de las instituciones y los investigadores.

Agregó que Canacintra está muy preocupada porque la trayectoria de las personas que están involucrando es intachable, asimismo añadió que las instituciones que pertenecen a este foro son serias y con una trayectoria muy amplia, como para que “un pseudo policía las quiera manejar como delincuencia organizada”.

Agregó que “la UNAM, el Instituto Politécnico, el Tec de Monterrey, Canacintra, son instituciones que no pueden caer en ese manejo de saña, huele a una cosa muy diferente que las cuestiones de rendición de cuentas y la transparencia por la que siempre han estado luchando”.

Por lo pronto, añadió que las acusaciones contra los investigadores e instituciones, no abonan, aunque el Conacyt tiene tiempo sin estar operando y sin sacar proyectos, luego de que acabaran con los fideicomisos y no existe ningún tipo de apoyo para las empresas.

Finalmente comentó que de los mínimos proyectos que apoyan no informan de quién son, los montos, ni cómo fueron evaluados, cuando anteriormente sí se compartía dicha información.