Piden eliminar límite de aforo en restaurantes

Eliminar el límite de aforo en los restaurantes será la propuesta que estará presentando Canirac Saltillo ante el Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste, desde hace unos meses la ocupación máxima permitida en estos establecimientos es de 200 personas.

El presidente de Canirac Saltillo, Eder López González, comentó que hay restaurantes que tienen aforos de hasta 300 a 400 personas y ellos pudieran verse afectados este último trimestre del año, toda vez que las ventas de diciembre equivalen a las de dos meses.

De los 250 socios que tiene Canirac Saltillo comento que no llega ni al 10% quienes tienen esos aforos, sin embargo, se estará planteando ante el Subcomité Técnico que ya no exista un límite en los aforos. Creen también que va a ser el protocolo de este año, sin embargo, no se van a negar las posadas, toda vez que los protocolos del Subcomité ya lo permiten.

SUSCRIBEN CONVENIO

CON LA UTC

Por otra parte, el presidente de Canirac Saltillo y el rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila, Jesús Contreras García, suscribieron un convenio de colaboración, asimismo se comentó que la primera estará suscribiendo una serie de convenios con las diferentes universidades instaladas en la Región Sureste.

Se dijo que Coahuila será un parteaguas a nivel nacional de cómo hacer una colaboración con las universidades y de cómo colocar a los alumnos en las empresas, asimismo se destacó que a nivel nacional el sector restaurantero genera 2.5 millones de empleos.