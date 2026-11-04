Saltillo: Bloqueo del V. Carranza dejó pérdidas por 1.5 mdp a restauranteros

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    Saltillo: Bloqueo del V. Carranza dejó pérdidas por 1.5 mdp a restauranteros
    Los restauranteros reportaron pérdidas millonarias durante este bloqueo, aunque reconocieron el derecho a manifestarse de los alumnos. Héctor García

La Canirac calcula que todo el comercio de la zona podría haber perdido hasta 3 millones de pesos en estos siete días

El bloqueo que durante siete días realizaron estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo en el bulevar Venustiano Carranza dejó pérdidas por 1.5 millones de pesos en el sector restaurantero. Para el comercio en general, se estima que el impacto económico fue del doble.

El presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, señaló que la afectación fue considerable y que recibieron numerosas solicitudes para llegar a acuerdos con los estudiantes. Aunque reconoció el derecho de los jóvenes a manifestarse y expresar sus inconformidades, consideró que estas movilizaciones deben realizarse de manera controlada y sin afectar a la comunidad.

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“Sí, yo te hablo de 1.5 millones de pesos (de pérdidas) en puntos de comida alrededor del bulevar Venustiano Carranza y del Tec Saltillo. Debe ser el doble hablando del tema de comercios que tenían ventas muy mínimas o cero ventas, porque era complicado por el tráfico, por los accesos. Definitivamente, un bloqueo en una vialidad tan importante como la columna vertebral de Saltillo siempre produce efectos negativos, sobre todo para aquellos que generamos empleos y vendemos algún producto”, aseguró.

García Reyes comentó que son alrededor de ocho los restaurantes ubicados desde el bulevar LEA hasta la calle Campeche. Entre ellos mencionó Sol y Luna, Cántaros, La Canasta y El Pastorcito, además de pequeños restaurantes de desayunos y tiendas de conveniencia.

QUÉ COMER WEEK

Respecto al Qué Comer Week, que comenzó el 2 de noviembre y concluirá el día 8, informó que participan más de 100 restaurantes y se prevé cerrar con una derrama económica de cinco millones de pesos, adicional a las ventas habituales de los establecimientos.

Los menús se ofrecen en seis categorías de precios, que van de los 99 a los 599 pesos, con ahorros de hasta 40 por ciento respecto a su costo regular. En la campaña participan restaurantes de distintos giros y cafeterías.

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Asimismo, destacó que una plataforma de entrega de comida se sumó a la iniciativa con envíos sin costo para los clientes, lo que ha favorecido la respuesta en establecimientos de hamburguesas, sushi y alitas, entre otros. Este canal concentra entre 30 y 40 por ciento del consumo registrado durante la campaña.

Durante los primeros dos días, algunos restaurantes reportaron incrementos de entre 25 y 35 por ciento en sus ventas. García Reyes estimó que la actividad aumentará este miércoles y jueves, principalmente durante el fin de semana, cuando esperan alcanzar un crecimiento de hasta 60 por ciento.

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