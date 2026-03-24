Saltillo: reabre Oxxo en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe

Antes de la contingencia sanitaria, por varios años operó una tienda Oxxo dentro de la terminal aérea, la cual contaba con personal para atender a los clientes. Sin embargo, con la suspensión de vuelos comerciales derivada de la pandemia, el establecimiento dejó de operar y finalmente cerró.

Con el regreso de los vuelos comerciales al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, también se reactivó el servicio de la tienda Oxxo, luego de haber cerrado sus puertas durante la pandemia.

A finales de 2023, el servicio regresó bajo el formato Oxxo Smart, sumándose a la tendencia implementada en la localidad, en la que no hay empleados y son los propios clientes quienes escanean sus productos y realizan el pago.

Tras operar durante aproximadamente un año, el establecimiento volvió a cerrar. Fue hasta el 23 de febrero del presente año cuando reabrió sus puertas, ahora nuevamente con el formato tradicional, es decir, con personal que brinda atención directa a los usuarios, como ocurría anteriormente en la terminal aérea.

Además del Oxxo, en el aeropuerto continúa operando el restaurante 35/17, que en los últimos años ha brindado servicio tanto a trabajadores como a pasajeros de los distintos vuelos. Asimismo, en la planta alta se encuentra un espacio del Museo del Desierto.

Más negocios muestran interés

El director de Servicios Estatales Aeroportuarios (SEA), Óscar Pérez Benavides, comentó que existe interés por parte de otros negocios en instalarse dentro del aeropuerto, por lo que no descartó la apertura de nuevos puntos de venta en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.

Remodelación

En cuanto a la remodelación del aeropuerto, el funcionario informó que inició hace aproximadamente 20 días. En esta etapa se contempla una inversión de 40 millones de pesos, que incluye trabajos en la plataforma, renovación de la fachada del edificio, mejoras en el estacionamiento y labores de jardinería.