Discrepan en que se paguen bajos salarios

El secretario de Economía, Claudio Bres Garza, negó que se estén pagando bajos salarios, al contrario dijo que más empresas, mejores sueldos y como ejemplo citó el caso de la empresa Fujikura en Piedras Negras que incrementó en un 60% el sueldo de los trabajadores.

“Lo que un servidor de ustedes, como secretario de Economía, encomendado por el gobernador, una solicitud de nueva empresa, oiga me interesa el valle de aquí o la región y me dicen que falta empleo, si usted pretende y es parte del discurso pagar 85 dólares por semana podría asegurarle con respeto y ahorita antes de que usted planee que si podría tener problemas para tener mano de obra calificada, comprometida y sin índices altos de rotación, pero si usted me dice que sus márgenes andan entre los 130, 131 a 150 dólares no tendría ningún problema, inclusive el gobierno del ingeniero Riquelme le consigue a los trabajadores”, aseguró.

Agregó que una regla de oro del capitalismo en el mundo entero es que más empresas mejores sueldos, lo que dijo se ve en la Región Sureste, en la Laguna, en la frontera, por lo que añadió “Ahí es donde estamos, ahí es a donde vamos en esta pirámide de que a mayor demanda de trabajadores, el que se benéfica es el trabajador”.

Asimismo otro ejemplo de empresas que están llegando, está Skyjack que tiene a un grupo de 60 trabajadores en Canadá (46% mujeres y 54% hombres) capacitándose en ese país, a quienes ya les están pagando y se llevarán otro grupo.

Finalmente externó que preocupa que hay estados hermanos que van perdiendo trabajos y por ende ahí el mercado es al revés, se beneficia la empresa por bajos salarios, sin embargo, aquí discrepa de ese tipo de comentarios (de bajos salarios), pero más que en lo verbal, en los hechos.

