¿Efecto Trump? Tienen exportaciones de México a EU mayor avance en 4 años

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    ¿Efecto Trump? Tienen exportaciones de México a EU mayor avance en 4 años
    México se afianzó como el principal socio comercial de Estados Unidos. Reforma

En los primeros nueve meses del año, las ventas de México a la Unión Americana se incrementaron 20.7 por ciento

CDMX.- De enero a septiembre pasado, el valor de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos presentó un avance de 20.7 por ciento anual, frente a 5.9 por ciento del año previo, con lo que tuvo su mejor resultado relativo en cuatro años.

La exportación a ventas al mercado estadounidense alcanzó un monto de sin precedentes de 481 mil 586 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, muestran cifras del Departamento de Comercio.

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El fuerte repunte de las ventas a EU de enero a septiembre se combinó con un alza de 17.6 por ciento en las importaciones a 297 mil 567 millones de dólares, lo que contribuyó a obtener un superávit histórico en la relación comercial con el gigante de América del Norte.

La economía mexicana cosechó un superávit comercial con EU por 184 mil 19 millones de dólares en el lapso de enero a septiembre, un registro nunca antes visto, después de observar una expansión anual de 26.1 por ciento.

La relación bilateral de comercio entre México y EU aumentó 19.5 por ciento anual de enero a septiembre a 779 mil 154 millones de dólares, un monto récord, por lo que el País se mantuvo como el primer socio comercial de Estados Unidos.

Canadá conservó el segundo puesto entre los socios comerciales de EU, con 570 mil 439 millones de dólares; China fue tercero, con 298 mil 526 millones; y Taiwán cuarto, con 259 mil 543 millones.

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El mismo orden anterior se contabilizó con cifras solo de octubre, pues la suma de exportaciones e importaciones de México y EU se ubicó en 96 mil 336 millones de dólares, con Canadá en 64 mil 782 millones, con China en 41 mil 99 millones y con Taiwán en 33 mil 337 millones de dólares.

$!El comercio entre México y EU de manera general creció 19.5 por ciento anual, alcanzando un monto récord.
El comercio entre México y EU de manera general creció 19.5 por ciento anual, alcanzando un monto récord. Reforma

Las ventas mexicanas al mercado de EU aceleraron todavía más en septiembre, al subir 39.6 por ciento, siendo su incremento anual más elevado en 64 meses (desde 34.2 por ciento en agosto), al tomar en cuenta que, en mayo de 2021, las ventas al mercado de Estados Unidos se dispararon 109.4 por ciento.

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El movimiento experimentado en septiembre en las exportaciones a EU permitió que anotaran un valor máximo histórico por 62 mil 242 millones de dólares.

Las compras, por su parte, ascendieron 25.3 por ciento en el noveno mes de este año a 34 mil 94 millones de dólares.

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