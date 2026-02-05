El bitcoin cae y se coloca por debajo de los 70 mil dólares

Por primera vez desde la reelección de Donald Trump en noviembre de 2024, el precio del bitcoin se situó el jueves por debajo de la barrera de los 70 mil dólares,

Tras cotizar brevemente a 69 mil 821.18 dólares, el bitcoin perdía un 3.26% hasta los 70 mil 256 dólares por la mañana prolongando su caída ligada a una aversión a los activos considerados de riesgo.

Los precios del oro también descendieron el jueves y la plata retrocedía más de un 11%, ya que los especuladores tomaron ganancias tras dos días de subidas, mientras que la fortaleza del dólar y el alivio de las tensiones geopolíticas añadían más presión sobre los metales de refugio seguro.

El oro al contado bajaba un 2% a 4 mil 864.36 dólares por onza, por la mañana, tras caer más de un 3% a primera hora de la sesión.

Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril bajaban ⁠un 1.3% a 4 mil 855.80 dólares por onza.

La plata al contado se desplomaba un 11.3% a 78.13 dólares la onza, tras caer casi un 17% a primera hora de la sesión.

Con información del Economista