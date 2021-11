El dinero que se va de la economía... y no regresa

Al 21 de octubre, han salido 268 mil millones de pesos, que extranjeros tenían invertidos en México en valores gubernamentales. La cifra no es menor y representa en términos generales dos grandes problemáticas para México. La primera es la pérdida de confianza que se está dando para invertir en el país por parte de inversionistas extranjeros. Las tasas de cetes a 28 días, que sirven de referencia se encuentran en 5%, todavía por debajo de la última tasa de inflación reportada. A este nivel, es poco el rendimiento ofrecido a quien traiga su dinero y desde luego, hay mejores opciones para hacer crecer el capital. La segunda y más importante, cuando se dejan de comprar valores gubernamentales, el financiamiento del propio gobierno cae y por lo tanto es necesario recurrir al endeudamiento de otro tipo (bancario principalmente) y más caro o reducir el gasto público, que como sabemos, el gobierno federal no está dispuesto a hacerlo.

Como puede verse, las dos problemáticas requieren voluntad económica para realizar cambios que permitan a todo el sistema adaptarse a las nuevas condiciones del mundo. Se ha reportado que 4 de cada 10 productos manufacturados seguirán teniendo problemas de abastecimiento, por lo menos hasta la mitad de 2022. Los encierros forzosos de 2020 por la contingencia sanitaria seguirán teniendo efectos económicos al menos hasta 2024, que serán los tiempos necesarios para cubrir faltantes y que la producción se ponga al corriente con la demanda. Eso asumiendo que, con el tiempo, las vacunas tendrán el efecto esperado y se podrá abatir totalmente la pandemia.

Nuestra economía pierde dinero y tiene muchos compromisos políticos, esa es la mayor problemática mexicana en este momento. La cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ha costado más de 150 mil millones de pesos incluyendo los bonos que se tienen que pagar a los inversionistas internacionales. El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, ya le costo a México 180 mil millones de pesos. Lo peor es que ese “aeropuerto” sólo tiene 14 slots o espacios para llegadas de aeronaves, es una broma de infraestructura para un lugar como la Ciudad de México y de vergüenza para el visitante internacional que llegue allí y pretenda hacer un cambio de terminal para otro vuelo. Simplemente no hay manera de no decir que se ha tirado dinero. Ni qué decir de Pemex o la CFE, que en el último trimestre perdieron muchos millones de pesos como ya se reportó en este mismo espacio. Además, aumentó la deuda pública, y por consiguiente se está pagando más intereses, bastante más, sin que se aporte al capital por lo que habrá que incluir una deuda mayor para las nuevas generaciones.

La riqueza no puede tirarse, y sobre todo cuando hay tanta necesidad. El dinero perdido en obras canceladas, y en obras que no tendrán futuro, como el propio tren maya que ya no tiene la ruta original por problemas desde presupuestarios hasta ambientales y arqueológicos, requerirá a futuro mayor endeudamiento y volveremos a los problemas de los ochenta, nulo crecimiento, gran deuda y alta inflación. Para ello es necesario que se hagan cambios importantes en la orientación del presupuesto.

Es aquí donde con un breve análisis se llega a una conclusión poco alentadora. El 95% del presupuesto del año 2022 está más que comprometido, no se puede mover. 65% está dirigido al gasto social, desde apoyo directos e indirectos a ninis hasta las pensiones de adultos mayores, que se irán incrementando. Además, no se debe borrar de los cálculos, que, debido a la pandemia, dos millones de mexicanos irán al retiro sin pensiones y el gobierno tendrá que apoyarlos de alguna manera. Otro reglón que quita dinero es el pago del servicio de la deuda y manda dinero al exterior, hay que pagar intereses de lo que se pide prestado y para ello se dedica el 7% del presupuesto anual. Lo preocupante es que para 2022 se incrementará la deuda un 6% más como ya fue anunciado. 2023 será peor porque no habrá mecanismos de captación que generen los ingresos necesarios para cubrir lo más básico de las necesidades de México. Luego viene 2024, año de unas elecciones nacionales confusas por decir lo menos, en donde la lucha por la silla presidencial será encarnizada y, por ende, se afectará al sistema económico de manera importante.

Cada año que pasa para este sexenio, hay menos dinero disponible. Es por ello que se debe cambiar la forma tan simplona con que se hace la ley de ingresos. Debe tener una orientación al multiplicador del dinero, a aquellas actividades que repercutan en más actividades económicas y que favorezcan el empleo. Las telecomunicaciones, el desarrollo de software e inteligencia artificial, por ejemplo, deben ser sectores rectores de la economía para poder integrar al país a más procesos productivos internacionales. Si políticamente estamos aislados por la falta de presencia en foros internacionales, la verdad es que el ciberespacio no tiene nada mexicano, y lo que es peor, así seguirá por mucho tiempo.

Ya no hay regreso para el dinero que México deja ir en deudas innecesarias, pago de intereses, empresas que en lo poco son perdedoras, en lo mucho perderán aún más, austeridad mal entendida y dispendio disfrazado. La forma en que se administran los recursos disponibles no ayuda a pensar en un futuro con mayor calidad de vida para los habitantes de este atribulado país. No es problema de un partido político, pues todos han demostrado incapacidad, más bien es problema de la riqueza de México que siendo tan abundante, nos damos el lujo de mandarla a otras partes del mundo.