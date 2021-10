Electricidad y Novedades es un negocio de Saltillo con 80 años que se reinventa para seguir existiendo

Uno de los negocios más antiguos de Saltillo, como es Electricidad y Novedades, dejó el local que ocupó durante 60 años en la calle Morelos, reinventándose en un local más chico, por lo que ahora cambian totalmente su estrategia de venta, le apuestan a las ventas por internet y al cambaceo.

El gerente general de Electricidad y Novedades, Adolfo de la Garza Cárdenas, dijo que, como a todos los negocios, la pandemia les pegó muy fuerte y las ventas bajaron hasta 70%; de las cuentas quedaron incobrables porque la gente no tiene con qué pagar, ni qué embargarles, además de que quienes ganan con esto último son los licenciados.

No hay liquidez, no hay dinero y a ello es suma, que muchos de los clientes del negocio eran personas mayores que ya no compran o fallecieron, por ello, optaron por rentar el lugar, desde el primero de octubre dejaron el local de la calle de Morelos 199.

Dejan un local de 800 metros cuadrados (m2) para trasladarse a uno de 60 m2 ubicado en Xicoténcatl 245 también en la Zona Centro que contemplan abrir a finales de este mes, aunque ahí la estrella no será el piso de venta, sino las ventas por internet y el cambaceo, asimismo siguen con tres trabajadores, cuando en sus mejores tiempos llegó el negocio a tener 25.

TRADICIÓN DE 81 AÑOS, INICIO EN TIEMPOS DE LA II GUERRA MUNDIAL

Electricidad y Novedades tiene una historia de 81 años, fue fundada por don Federico de la Garza Zambrano el 11 de octubre de 1940, después siguió Raúl Héctor de la Garza Aldape y los últimos 12 años, Adolfo de la Garza Cárdenas quien se ha desempeñado como el gerente general, por lo que es la tercera generación al frente del negocio.

El negocio inició operaciones en un local ubicado en la calle de Zaragoza (donde estuvo la Librería Martínez), ahí se quedaron 10 años, después se mudaron a la calle de Morelos, primero llegaron a un local y luego construyeron el propio, donde estuvieron 60 años.

El inició de operaciones del negocio en Saltillo coincidió con la época de la II Guerra Mundial, por ello, es que en esa época les compraban radios de onda corta para escuchar las estaciones de radio europeas y así enterarse de cómo estaba la guerra.