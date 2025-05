Empresa BorgWarner Ramos Arizpe recibe por 9° ocasión reconocimiento ESR

Por novena ocasión, la planta de BorgWarner en Ramos Arizpe fue galardonada con el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), la entrega del reconocimiento se hizo en el marco del Encuentro Latinoamericano Empresas Socialmente Responsables “Innovación Sostenible”.

Entre los asistentes a la entrega de este reconocimiento, estuvieron el director de Recursos Humano de la planta, Xavier Galindo, así como la supervisora de Recursos Humanos, Alejandra Garza, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan más de 50% primas de seguros de gastos médicos mayores en México

Quienes compartieron “Lo difícil no es llegar, sino mantenerse” y “El liderazgo verde no es filantropía, es inteligencia competitiva, se trata de ser estratégicos, sustentables y confiables. Se trata de liderar con propósito. Tenemos clientes más conscientes en donde los nuevos consumidores no están dispuestos a invertir en marcas sin compromiso con el planeta. Borgwarner Ramos Arizpe, por noveno año consecutivo siendo Empresa Socialmente Responsable”.

GENERAL MOTORS

Por su parte, General Motors México, a través de sus redes sociales, compartía que la Directora Ejecutiva de la Planta Ensamble del Complejo Ramos Arizpe, Alicia del Valle fue incluida en el listado “100 Leading Women” de Automotive News.

“Estamos muy orgullosos de Alicia y que su gran trabajo, trayectoria y liderazgo sean reconocidos”, escribió a través de su cuenta oficial.