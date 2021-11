Histórica salida de capitales: IEECS

La recuperación no ha llegado a niveles para impactar al consumo, el crecimiento económico sigue muy lento, mientras que hay una salida histórica de capitales, donde la inversión golondrina empieza a moverse a otros destinos, advirtió Antonio Serrano Camarena.

El director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste (IEECS) dijo que no hay una recuperación total y eso es preocupante porque no es la necesaria para recuperar el consumo, mientras que el crecimiento económico sigue muy lento y no se alcanzan las metas que se establecieron para esta parte del año.

Destacó que existen altibajos muy marcados en el crecimiento económico porque los fundamentales siguen débiles, como el consumo y la inversión.

‘INFLACIÓN NO ES TEMPORAL’

“La inflación alta por escasez, no es temporal, ya va más de un año, mientras que la tasa de interés irá a la alza para combatir la inflación y el tipo de cambio se apreciará hasta el siguiente año”, apuntó.

El sector financiero está en problemas, hay una salida histórica de capitales, al 21 de octubre han salido 268 mil millones de pesos que extranjeros tenían invertidos en México en valores gubernamentales, mientras que respecto al nivel pre pandemia (feb 2020) la salida es de 592 millones de pesos ó 26.74% del total.

Respecto al nivel histórico máximo alcanzado en febrero 2019, la salida de capitales es de 651 mil 715 millones de pesos o 28.66% del total que los extranjeros tenían invertidos en valores gubernamentales de México, alrededor de 32 mil mdd y 16% de las reservas internacionales del Banco de México.