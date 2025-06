Incremento de aranceles complicarán aún más las exportaciones de acero: AIERA

Ante el incremento de los aranceles que Estados Unidos aplica al acero y el aluminio, el empresario Antonio Domínguez Lara, dijo que esto es sumamente perjudicial para todo el sector, pues el arancel del 25% ha complicado ya más de la mitad de las exportaciones de acero y ahora con un 50% prácticamente será cero.

El ex presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), indicó que esto es una medida proteccionista para favorecer a la industria del acero en Estados Unidos, pues a todas luces añadió no es de seguridad nacional como se decía porque no se hacía la “chamba” en temas de migración o seguridad.

“Los aranceles del 25% han costado empleos, aunque esto no se ha visto reflejado porque nadie hace una declaración, el número es difícil de precisar, ya que no se habían tomado medidas radicales porque se pensaba que era algo temporal, además de que el Gobierno Federal había declarado que tenía un Plan A, B, C ó D”, dijo.

En el caso de las inversiones, Domínguez Lara indicó que no se pueden cancelar, toda vez que la maquinaría ya está aquí y se está en construcción, además de que confían en el Plan México que contempla que todas las importaciones que vienen de los países asiáticos (China, Vietnam, Corea, etcétera) se reduzcan o eliminen en la medida para que no estén afectando a la industria del acero y el aluminio en México.

Indicó que es cierto que llevará un tiempo implementar el Plan México y encontrar nuevos mercados no se será fácil, sin embargo, añadió que tienen mucha confianza en el planteamiento que realizará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en Washington a su contraparte en Estados Unidos sobre estos aranceles que a todas luces son injustos.

Domínguez Lara dejó claro que Estados Unidos vende a México más del doble del acero que el país le vende, por ello, hay un déficit de 4 mil millones de dólares a favor de la industria americana del acero.

Ante ello, espera que nuestros representantes del Gobierno Federal, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y la presidenta, Claudia Sheinbaum, externen que el tema no se trata de seguridad nacional, sino que del proteccionismo de la industria del acero y aluminio en Estados Unidos.