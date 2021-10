Insisten en que se escuche a los jóvenes

Ante la obligación de los jóvenes mayores de 18 años de solicitar su RFC ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Coahuila Sureste, Esaúl García Cervantes, insistió en que se debe debe escuchar a los jóvenes.

Agregó que quienes realizan alguna actividad es para el pago de sus impuestos y aunque quienes no están realizando una actividad económica y por lo mismo no tienen un ingreso no presentarán una declaración, añadió que sí estarán registrados y parece un control para quienes están en ese rango de edad, así como para poner algunas condiciones para el pago de impuestos.

“Creo que ahí se tendría que poner especial atención a este tema y también a la escucha de los públicos que somos nosotros los jóvenes, quienes a final de cuentas vamos a dejar nuestros datos y compartir este registro para que se vaya teniendo este control”, indicó.

Insistió en que se debe escuchar a los jóvenes, asimismo dijo esperar que no se busque perseguirlos o controlarlos, sino que tenga el tinte solo de hacer el registro de quienes están económicamente activos.