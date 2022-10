Listos en Coahuila para ‘Olimpiadas del Vino’

Al presentarse la sexta edición del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2022 que se realizará en Parras del 15 al 18 de noviembre, también se dio a conocer la agenda paralela que seguirán los participantes durante esa semana en que los ojos de México, Norteamérica y el mundo estarán posicionados en la industria vitivinícola de Coahuila.

La secretaria de Turismo, Azucena Ramos, destacó que Coahuila ocupa el segundo lugar como productor de vino a nivel nacional, asimismo es un referente en la producción de vinos de alta gama, y se tiene prácticamente el 50% de los reconocimientos internacionales que han ganado los vinos nacionales, aunque se representa el 16% de la producción de vinos en el País.

A su vez, el director de México Selection by Concurs of Mondial Bruxellas, Carlos Borbona, (vía zoom) dijo que es un concurso de talla internacional que tiene un enfoque totalmente dirigido a la evaluación de los productos vitivinícolas no solo de Coahuila sino de todo México y Norteamérica.

“Piensen en las olimpiadas del vino, en un grupo de expertos que se reúnen en una ciudad sede cada año, que se dedican a evaluar objetiva y muy claramente distintos productos vitivinícolas de múltiples productores que quieren pelear por medallas”.